NHO Trøndelag: Smittevernvedtak kan strupe bedrifter i reiseliv og servering

Regionkontorene er spesielt bekymret for bedrifter innenfor serveringsbransjen, opplevelse og reiseliv.

– Dette er ekstremt dramatiske innstramminger. Konsekvensene er at en hardt prøvet næring nå blir strupet helt. Jeg er redd for at bedrifter som har brukt opp hele krigskassen, tatt opp lån og solgt ut driftsmidler, nå ikke har mer å gå på. Uten mulighet til inntekter, mens utgiftene fortsatt løper, kan dette være nok til å sette til kroken på døra, sier Målfrid Baik til NTB.

Knalltøft

Hun er regiondirektør i NHO Arktis som omfatter Troms, Finnmark og Svalbard. Kollega Tord Lien i Trøndelag deler den samme bekymringen. Han viser til at serveringsbransjen har hatt det knalltøft i tolv måneder.

– Full drift i påska skulle redusere gjelda og bidra til en form for egenkapital. Så blir teppet trukket under beina på bransjen. Dette vil bli dramatisk for mange. Det vil gjøre at livsverk går tapt, sier Lien til NTB.