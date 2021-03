Må holde igjen utbytte

Sparebank 1 SMNs årsrapport viser et resultat per egenkapitalbevis for 2020 på 8,87 kroner. Det er penger eierne foreløpig må se langt etter.

Fredag morgen vedtok styret i representantskapet til Sparebank 1 SMN å betale et utbytte på 1,30 kroner per egenkapitalbevis. Totalt utbytte for 2021 er foreslått 4,40 kroner.

Tross resultat før skatt i fjerde kvartal 2020 som overgikk 2019 og rekordhøy egenkapitalprosent deler Sparebank 1 SMN kun ut 569 millioner i utbytte i løpet av 2021. En stor del av overskuddet tar de heller vare på selv.

Utbyttefest i banksektoren har Finansdepartementet satt en stopper for.

Klar tale

I brev tilsendt samtlige norske sparebanker med egenkapitalbevis 8. mars viste Finanstilsynet til at de har mottatt flere orienteringer om planlagt utbytte høyere enn 30 prosent av overskuddet for 2019 og 2020 akkumulert.

Det vil de ikke ha noe av, og i brevet legger de til klare forventninger om at alle sparebanker bør disponere overskudd forsiktig. Det er en del av «polstringen» som skal beskytte bankenes eiere når de må ta ytterligere tap på utlån i forbindelse med koronapandemien.

Covid-19 har ført til svakere resultater i hele banksektoren, spesielt på bakgrunn av økte tapsavsetninger. Også netto renteinntekter har ruslet nedover som følge av rentenedgangen. Høy utlånsgrad har ikke fullstendig klart å bøte for dette, og Finanstilsynets halvårlige rapport «Finansielt utsyn» peker på viktigheten av å opprettholde robuste banker også i tiden fremover. Det er ingen hemmelighet at usikkerhet – og virusspredning – fortsatt herjer i mang et marked.

Rolf Jarle Brøske, konserndirektør i Sparebank 1 SMN, er glad for at de får muligheten til å betale utbytte:

– Selv etter koronaåret er banken svært solid, og vi er godt rustet for å tåle flere fremtidige tap. Vi sto godt gjennom å betale utbytte i fjor, og gleder oss over at vi også i år kan betale utbytte til samfunnet aksjonærene, sier Brøske.

Store deler av overskuddet blir Sparebank 1 SMN imidlertid pent nødt til å ruge på en stund til.

– Ville dere gjort andre vurderinger selv?

– Vi forholder oss til reguleringene fra myndighetene, og er glade for at vi i det hele tatt for betale utbytte. Det kommer både aksjonærene og og frivilligheten til gode, og det er viktig for oss, sier Brøske.

Det ble fredag vedtatt 95 millioner kroner til utdeling av samfunnsutbytte i april. Det vil kunne deles ut ytterligere 105 millioner kroner i fjerde kvartal dersom forholdene tillater det, slik at summen av utdeling til allmennheten også i år blir 200 millioner kroner.

Faren for koronarelaterte tap i fremtiden har gjort at myndighetene ser det nødvendig at bankene bevarer en større andel av det totale overskuddet selv. Slik kan de yte lån til kredittverdige kunder i en situasjon med store utlånstap.

Tar høyde for tap

Situasjoner med store utlånstap har imidlertid Sparebank 1 SMN vært ute i før. For 2020 hadde banken høye tapsavsetninger sammenlignet med tidligere år: Tap på utlån i 2020 ble 951 millioner kroner, mot 299 millioner kroner i 2019.

Samtidig har Sparebank 1 SMN stått støtt gjennom koronastormen så langt; Kjernekapitaldekningen har økt fra 17,2 prosent i 2019 til 18,3 prosent i 2020.

– Vi ruster oss for at fremtiden fortsatt er usikker, og at vi må tåle flere tap, sier Brøske og legger til:

– Mot utgangen av tredje kvartal utbetaler vi, gitt at situasjonen tillater det, resten av utbytte til eierne, sier han.