Norge 2021: Uhørt for kort tid siden - nå inngås svære kontrakter uten fysiske møter

Den 25. mars tar Danske Bank over som kommunebank i Harstad. For første gang i både Danske Bank og Harstad kommunes historie har - og skal - hele prosessen fra anbudsutlysning til bankbytte foregå heldigitalt.

Utenkelig for et år siden

Morten Grøseth er kundeansvarlig for offentlig sektor i Danske Bank og forteller at for bare litt over ett år siden var det helt utenkelig at man kunne gjennomføre en kontrakts- og implementeringsprosess uten fysiske møter. Nå gjennomføres alt fra selve konkurransen, forhandlingsmøter, signering, implementering, opplæring og selve bankdriften digitalt.

– I en gjennomsnittlig bedrift er det kanskje to til tre personer som har aktive roller opp mot banken. I kommunen er det mange flere, og blant de største kan opp mot 100 personer være en del av bankleveransen. Stillinger innen alt fra regnskap, økonomi, finans og NAV til forvaltning har en relasjon til oss og det krever opplæring, noe som gjør bankbytteprosessen ganske komplisert, forteller Grøseth.

– Største effektiviseringen siden eposten

Da landet stengte ned 12. mars ble 90 prosent av staben sendt på hjemmekontor over natten. Danske Bank forsto raskt at digitalisering ville bli helt nødvendig.

– Digitalisering og automatisering har vært et nøkkelord i mange år, men pandemien forsterket og fremskyndet prosesser som allerede var i gang. Det som er så spesielt nå er at alle endringene har blitt presset inn på rekordtid. Vi har rett og slett blitt ekspressdigitalisert, og korona har dermed ført til den største effektiviseringen siden eposten.

– Det uformelle er viktig

Ifølge Grøseth har nordiske banker alltid vært langt fremme når det gjeler digitalisering. Samtidig ser han enkelte nedsider ved full digitalisering.

– Jeg er bekymret for at digitaliseringen medfører at samarbeidet med kunder kan bli overdrevent formelt. Vi møtes jo ikke fysisk, og verdien av utenomfaglige samtaler over en kopp kaffe kan fort bli undervurdert.

Han forteller videre at den personlige relasjonen er viktig også for det faglige samarbeidet.

– Bankdrift er folk, og samtaler om ferier, helger, barn og familie har mye å si for tillit og troverdighet. Derfor tror jeg personlige relasjoner er viktig for det faglige samarbeidet. Kunder må kjenne oss såppas godt at de stoler på oss, tar kontakt og bruker oss aktivt som en rådgiver. Jeg lurer på hvordan vi skal klare å hensynta disse elementene når vi kun møter kunder digitalt. Vi har jo ikke det endelige svaret, men det å by litt på seg selv og ta det litt uformelt i starten er veldig viktig. Jeg er småbekymret for at vi har tapt noe på den fronten.

– Vi kommer til å riste på hodet når vi ser tilbake

Til tross for at Grøseth ser fremt til pandemien er over forteller han at Danske Bank har lært mye av pandemien, og kommer til å ta med seg flere endringer videre.

– Vi har vært vant til å fly rundt i hele landet, og koronalærdommen er at vi har tatt inn over oss nytteeffekten ved korte, effektive, digitale møter. Tidligere tok vi gjerne lange møter når vi først hadde reist et stykke for å møte våre kunder. Nå møtes vi heller oftere enn tidligere, men møtene er kortere og mer konkrete med en klar agenda, sier han.

– Og tenk bare på klimaregnskapet mitt. Jeg har vært på flyreiser i rundt om i hele landet hver eneste uke. Vi ser nå at det vil bli langt færre flyreiser i årene som kommer, så fremtiden blir klart mer bærekraftig. Jeg tror vi kommer til å riste på hodet om noen år når vi tenker tilbake på tidligere fly- og reisemønster. Likevel gleder jeg meg virkelig til å møte kundene fysisk igjen, men det blir kanskje med et årlig møte.

– Ikke kommunene som har vært sinkene

Økonomisjef i Harstad kommune John Gabrielsen Rørnes forteller at digitalisering har vært en kjempefordel både for Harstad kommune og bankene som deltok i konkurransen.

– Dersom bankene hadde vært nødt til å reise til Harstad ville det ha vært vanskelig å stille med like mange personer under forhandlingene som de stilte med nå. Nå fikk vi pratet med alle nøkkelfolkene i virksomheten og ikke bare de to-tre som møter opp til forhandling, slik det vanligvis er, sier Rørnes

Rørnes er sikker på at det kommer til å bli mer av digitale anbudsprosesser også etter korona.

– Det er lett å tenke i forkant at digitale møter er noe annet enn å møtes, men det er jaggu ikke langt unna. De møtene som ikke egner seg digitalt er gjerne prosessmøter. I denne bankbytteprosessen har det vært aktører som skal vise hva de kan levere av tjenester og produkter. Dette er en typisk prosess jeg mener egner seg godt for å ta digitalt.

– Nærmer ansikt til ansikt enn telefon

Rørnes forteller videre at også relasjonsbyggingen hittil har fungert utmerket.

– selv om vi i tidligere prosesser hadde personlige møter, så foregitt det meste av kommunikasjonen i avtaleperioden per telefon. Når vi nå møtes over Teams istedenfor å ringe er vi egentlig er nærmere ansikt til ansikt. Samtidig er det lettere å samle nøkkelpersoner på Teams enn det er for et fysisk møte, eller en telefonsamtale. Jeg tenker nesten at det hittil i prosessen har vært mer relasjonsbygging nå enn tidligere.

– Og jeg mener heller ikke nødvendigvis at det er vi som har vært sinkene, det kan like så godt være bankene som har ønsket å gjøre ting på gammelmåten tidligere. Ulempen med heldigital prosess er at det alltid er artig å treffes fysisk og få i gang noen gode diskusjoner for eksempel i en felles lunsj, men det får vi dessverre ikke gjort nå for tiden. Det er en fordel å kunne bruke begge deler.

– Kurs og konferanser kommer tilbake

Regionsdirektør i NHO Trøndelag Tord Lien forteller at han tror kurs- og konferansevirksomhet vil komme tilbake for fullt. Han mener likevel det kommer til å bli mindre reiser til og fra møter, og at de klassiske to-timersmøtene kommer til å fortsette å gå over Teams også etter pandemien.

– Et eksempel er alle teknologibedriftene vi har i Trøndelag med kunder over hele verden. De sier jo at de klarer å opprettholde salget til kundene de allerede har, men at de sliter med å få nye kunder, da må man gjerne møtes først. Denne typen virksomhet kommer nok også tilbake, sier Lien.

– Blir mye reising om man skal møtes fysisk hver gang

NHO selv reiser ofte ut for å møte sine medlemsbedrifter, men under pandemien har de begynt med halvtimesmøter på Teams.

– Og det er jo vanvittig mye mer effektivt. Vi dekker jo 44 tusen kvadratkilometer, så det blir mye reising om man skal møtes fysisk hver gang, sier Lien.

Han mener verdien av å møtes på jobb er stor, og at folk gleder seg til å komme tilbake til jobb igjen. Han tror likevel at hjemmekontor kommer til å bli mer brukt også i fremtiden, noe som kommer til å få betydning for måten det bygges kontorlokaler og byer på, med mindre press på transport og lokaler.

– Hjemmekontor kommer likevel ikke til å bli hovedregelen. Verdien av å møtes, den merker du på folk. Du merker at det ligger et sterkt behov der.

