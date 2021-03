Slik skal Brønnøysundregistrene gjøre Veronika og andre unge talenter mer synlige

BRung-programmet startet opp som et forprosjekt vinteren 2020.

– Vi har mange nytilsatte og yngre arbeidstakere. Vi ønsket å gi dem et tilbud, vise at vi satser på dem, sier Elin Olsen som er underdirektør i seksjon registerutvikling i avdeling for forretningsutvikling ved Brønnøysundregistrene.

– For den som er ny i organisasjonen er dette et talentutviklingsprogram. Fundamentet i dette programmet er å skape motivasjon, vekke kunnskap og at kompetansen til deltakerne kommer frem, sier Olsen.

Engasjerte ansatte

For å kunne delta i prosjektet måtte unge ansatte søke om deltakelse og den enkeltes engasjement var en av kriteriene som ble vektlagt. Totalt er det 11 ansatte som er en del av dette programmet og som deltar på samlinger med ulike tema.

En av dem som søkte og fikk plass i programmet er Veronica Kroknes. Hun jobber med statistikk og analyse i avdeling forretningsutvikling.

– Jeg jobber for å få opp dette området på Brønnøysundregistrene. Min avdeling er ansvarlig for all utvikling ved Brønnøysundregistrene, og jobber strategisk med datadreven utvikling. Dette fordi brukerne skal få lett tilgang på data fra det offentlige, forklarer Kroknes.

Hennes kollega Thomas Saly var heldig å komme inn i programmet uten å søke.

– Jeg ble ansatt i høst. Tilbudet om jobb fikk jeg på en torsdag, jeg flyttet i løpet av helga og var på plass på jobb allerede mandagen etter. Dette var samme dag som det var første samling med BRung og jeg fikk være med der, sier Saly som opprinnelig er fra Nederland, men som flyttet som tenåring til Fyresdal i Telemark.

Ulike tema

Første, og foreløpige eneste fysiske samling for BRung, var på Torgarhaugen ved foten av fjellet Torghatten i oktober. Etter dette har det vært samlinger på Teams på grunn av koronarestriksjoner.

– Det var en veldig fin ramme på samlingen på Torgarhaugen hvor tema var innovasjon. I tillegg til deltakere fra Brønnøysund, hadde vi også med oss en deltaker i programmet som bor i Oslo som kom reisende hit. Til slike samlinger har vi både interne og eksterne foredragsholdere, sier Olsen.

Saly jobber med brukskvalitet, brukerinvolvering og brukstesting. Det handler om å lage de beste løsningene for brukerne.

– Siste samling vi hadde på Teams handlet om brukerne og da fikk jeg presentere hvordan jeg jobber, sier Saly.

Ulik kompetansebakgrunn

Nettopp dette med å presentere for hverandre hva de jobber med, mener Olsen er viktig. Det handler mye om samarbeid og inkludering på tvers i organisasjonen. Deltakerne i BRung har ulik kompetansebakgrunn innen blant annet IT, jus, design, statistikk, informasjonsforvaltning og økonomi.

– På denne måten blir vi kjent med hverandres områder og får mer forståelse. Vi er unge, vi er gira og vi får gjennom dette påfyll av kompetanse, sier Kroknes.

– Denne entusiasmen smitter også over på oss som er eldre, forteller Olsen.

Hun sier de har fått gode tilbakemeldinger på programmet fra deltakerne, og vurderer å kjøre en runde til med nye deltakere når de første deltakerne i BRung har hatt siste samling.

– Hva gir det deg å være med i dette programmet?

– Det gir meg driv. Jeg føler Brønnøysundregistrene ser oss, satser på oss og tror på oss. Jeg er stolt over å kunne si at jeg er med i BRung og Lars Peder Brekk som øverste leder heier på oss, sier Veronica Kroknes.