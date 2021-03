Allerede nå kommer de første skattepengene

Nytt av året er at skatteoppgjøret kan ferdigstilles allerede en til to uker etter at du leverer skattemeldingen.

– I tillegg sender Skatteetaten skattemeldingen for 2020 på forskjellige dager. Et stort flertall får derfor skattemeldingen tidligere enn før, forteller skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

Har allerede fått igjen på skatten

Flere av de som fikk skattemeldingen tilsendt tidlig, og leverte hurtig har derfor allerede nå fått utbetalt pengene de har fått igjen på skatten.

– Tidligere fikk alle skattemeldingen samtidig i begynnelsen av april. Det førte til svært høy trafikk både på Skatteetatens veiledningstjenester og andre offentlige digitale tjenester. Ved å sende ut skattemeldingen puljevis oppnår vi fordelen med en jevn, stabil og raskere innlogging. Det er positivt for både folk som skal sjekke skattemeldingen og brukere av andre tjenester. Samtidig vil Skatteetaten kunne gi raskere hjelp ved at utsendelsen av 5 millioner skattemeldinger fordeles på forskjellige dager over tre uker, forteller skattedirektøren.

LES OGSÅ: Dette må særlig kvinner huske når de sjekker skattemeldingen

Tre kriterier

Skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen. For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

1) Du bruker ny skattemelding

2) Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen

3) Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

– Det er viktig at du trykker på knappen for å levere den nye skattemeldingen, hvis du er opptatt av å få skatteoppgjøret tidlig. Hvis du ikke leverer den, får du skatteoppgjøret tidligst i juni, sier skattedirektøren.

Får du restskatt, mottar du likevel betalingskrav først i august.

Samme frist

Leveringsfristen er som før: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

LES OGSÅ: Dette må du sjekke i skattemeldingen etter et spesielt år