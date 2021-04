Økende reiseoptimisme i Norge - flyanalytiker tror likevel reiserådene blir forlenget

– Jeg blir ikke overrasket om det forlenges til juni, og det kan bli meget alvorlig for flyselskapene. Hvis folk ikke får reise utenlands, så mister selskapene store inntekter, sier Elnæs til E24/VG.

Flyanalytikeren sier at situasjonen nå nesten ikke kan bli verre for bransjen. Han mener det kan ligge an til en ny runde med statlig finansiering eller emisjoner for å få bukt med den alvorlige finansielle situasjonen bransjen befinner seg i.

Økende optimisme

SAS har imidlertid sett en økende optimisme i markedet, ved at nordmenn bestiller turer mot slutten av sommeren og høsten. Flyselskapet planlegger å øke aktivitetsnivået i takt med at samfunnet trolig gradvis gjenåpnes utover sommeren, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

– Vi vurderer etterspørselen løpende og hadde planlagt åpning av nye ruter over påske. Nå må vi se hvordan reiserådene utvikler seg, sier han.

Widerøe sier at de satser fullt på sommeren, og de tror at nordmenn må belage seg på en ny sommer preget av norgesferie.