Finn.no: Toppdestinasjonene i påsken var land utenfor Europa

På toppen av Finn Reises liste befinner flere land utenfor Europa seg: Etiopia, Kosovo, Pakistan, Irak, Thailand og Tyrkia, skriver Flysmart24.

Alle disse landene, bortsett fra Thailand, har høyere smittetrykk enn Norge.

Avinors tall viste at reisende fra Norge til utlandet i påsken skulle til land som Polen, Nederland, Tyskland og Spania.

Finn, som er landets største uavhengige søkemotor for flyreiser, viser imidlertid hvor folk faktisk har reist, også når de har måttet fly via en annen flyplass for å komme fram. Det må de fleste reisende fra Norge til land utenfor Europa i øyeblikket.

Noe av grunnen til at Avinors oversikt kan være misvisende, er at nederlandske KLM og tyske Lufthansa er blant de få selskapene som opererer på interkontinentale flyreiser for øyeblikket.