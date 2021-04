Flere trønderske bedrifter kan bli tatt ut i streik - se lista

Meklingsfristen i tariffoppgjøret mellom LO og NHO går ut lørdag 10. april kl. 24.00. Hvis partene ikke blir enige innen fristen, vil 23.548 arbeidstakere i NHO-bedrifter streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra kl. 06.00, søndag 11. april.

Dette er virksomhetene som ifølge LO i dag er meddelt som streikebedrifter til Riksmekleren og NHO (med forbehold om feil og at uttaket i noen tilfeller ikke vil omfatte hele bedriften):

Veidekke Entreprenør AS avd Nord-Vest 7003 TRONDHEIM Orkla Confectionery & Snacks AS avd Trondheim Trondheim 7005 TRONDHEIM K Lund AS 7005 TRONDHEIM Boreal Buss AS avd Fjordgata 7010 TRONDHEIM Stiftelsen Norsk Institutt for kulturminneforskning NIKU 7013 EVRY Norge AS Avd Sluppenveien 7037 TRONDHEIM Veidekke Industri AS Asf Trondheim 7037 TRONDHEIM Coca-Cola European Partners Norge AS Avd Region Midtre Region Midtre 7038 TRONDHEIM E C Dahls Bryggeri AS 7042 TRONDHEIM Ringnes Supply Company AS avd ECD Trondheim 7042 TRONDHEIM Kjeldsberg Kaffebrenneri AS 7042 TRONDHEIM Adecco Solutions AS Avd Bygg&Anlegg Trondheim 7042 TRONDHEIM EVRY Norge AS Avd Trondheim Beddingen 7042 TRONDHEIM AS Rockwool Avdeling Trondheim 7044 TRONDHEIM Orkla Confectionery & Snacks Norge AS avd Trondheim 7045 TRONDHEIM Skanska Norge As Avd Midt-Norge 7047 TRONDHEIM Betonmast Trøndelag AS 7047 TRONDHEIM NCC Norge AS avd Trondheim 7047 TRONDHEIM Skanska Norge AS avd Midt-Norge 7047 TRONDHEIM Recover Trondheim 7047 TRONDHEIM Peab Asfalt Norge As avd Trondheim 7049 TRONDHEIM Ringnes AS avd Trondheim Trondheim 7067 TRONDHEIM ISS Facility Services AS avd Eiendomsservice Trondheim 7067 TRONDHEIM Backe Trondheim AS 7075 TILLER Anticimex As Avd. Midt-Norge 7075 TILLER Reco Bygg og Skadeteknikk AS avd Region Midt-Norge 7075 TILLER Vinjes Transport AS Avd. Transport 7075 TILLER Schenker AS avd Trondheim 7080 HEIMDAL Tide Buss AS Avd. Midt-Norge 7093 Veidekke Industri AS D&v Trondheim 7093 TILLER PostNord AS avd Trondheim 7093 TILLER Veidekke Industri AS Dv Fosen 7100 RISSA Veidekke Industri AS Pg Ottersbo Pukkverk 7127 OPPHAUG Veidekke Industri AS Asf Ørland 7140 OPPHAUG TrønderBilene AS avd Åfjord 7170 ÅFJORD Wacker Chemicals Norway AS 7200 KYRKSÆTERØRA Boreal Buss AS avd Kyrksæterøra 7200 KYRKSÆTERØRA Boreal Buss AS avd Hitra 7240 HITRA Boreal Buss AS Avd. Hitra 7240 Boreal Buss AS avd Sistranda 7260 SISTRANDA Boreal Buss AS avd Støren 7288 SOKNEDAL Washington Mills AS 7300 ORKANGER Boreal Buss AS avd Orkanger 7300 ORKANGER Boreal Buss AS Avd. Orkanger 7300 Shawcor Norway AS 7301 ORKANGER Caverion Norge AS Avd Orkanger 7301 ORKANGER Boreal Buss AS avd Oppdal 7340 OPPDAL Veidekke Industri AS Asf Fagerhaug Utlegging 7340 OPPDAL Boreal Buss AS avd Røros 7374 RØROS Boreal Buss AS Avd. Røros 7374 Boreal Buss AS avd Berkåk 7393 RENNEBU Boreal Bane AS 7421 TRONDHEIM Trafikkvakta Det Finn's Trafikkhjelp As 7456 TRONDHEIM SINTEF Ocean AS 7465 Veidekke Industri AS Asf Stjørdal Verksted 7501 STJØRDAL Boreal Buss AS avd Stjørdal 7502 STJØRDAL Boreal Buss AS avd Selbu 7580 SELBU Fosen Verkstedsenter AS 7600 LEVANGER TrønderBilene AS avd Hov/Dokka 7601 LEVANGER TrønderBilene AS avd Rissa 7601 LEVANGER TrønderBilene AS avd Levanger 7601 LEVANGER Recover Levanger 7604 LEVANGER TB Verkstedsenter AS 7604 LEVANGER Kværner AS Lokasjon Verdal 7652 VERDAL Veidekke Industri AS Pg Steinkjer 7701 STEINKJER Veidekke Industri AS Dv Steinkjer 7711 STEINKJER TrønderBilene AS avd Steinkjer 7713 STEINKJER Trønderbilene AS Avd. Steinkjær 7713 Veidekke Industri AS Asf Steinkjer 7713 STEINKJER Recover Namsos 7805 NAMSOS TrønderBilene AS avd Rutebil Namsos 7820 SPILLUM Veidekke Industri AS Asf Namsos 7821 SPILLUM Veidekke Industri AS Dv Distrikt Midt Indre Namdal 7870 GRONG Veidekke Industri AS Dv Ytre Namdal 7970 KOLVEREID

- Vi har alltid som mål å bli enige, men er også forberedt på streik, om det blir nødvendig. Jeg konstaterer at det ikke har vært mulig å bli enig med NHO så langt. sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til egen nettside.

Vil ha lønnsløft

- Med dette streikevarselet viser vi styrken og solidariteten i frontfagsmodellen. Vi tar kampen for hele arbeidslivet mot NHOs provoserende krav om reallønnsnedgang, og stiller oss solidarisk bak kravet om et ekstra lønnsløft for de lavest lønte, legger hun til.

Dersom det blir streik fra 11. april, vil en eventuell utvidelse varsles fire dager før den kan iverksettes.

