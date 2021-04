Polaris Media investerer i e-sport og gaming

Polaris Media går inn i Good Game AS gjennom en rettet emisjon i selskapet. Good Game er det dominerende e-sportselskapet i Norge, og driver blant annet nettstedet Gamer.no og Europas største nasjonale e-sport-liga, Telialigaen. Polaris Media vil ha en eierandel på 22 prosent i Good Game, opplyser mediekonsernet i en pressemelding torsdag formiddag.

Bak Good Game står tidligere TVNorge- og Discovery-sjef Harald Strømme, som overtok både ligaen og nettstedet Gamer.no fra Teknisk Ukeblad for tre år siden.

- Good Game representerer det viktigste økosystemet for e-sport i det norske markedet, og driver den sterkeste redaksjonelle plattformen for gaming-interesserte gjennom Gamer.no. Vi er imponert over den sterke posisjonen Good Game har tatt, sier Håvard Kvalheim, Konserndirektør prosjekt og forretningsutvikling i Polaris Media, i en pressemelding.

Grepet med Good Game kommer kort tid etter at Polaris Media også varslet satsing i Folkeinvest.

Potensial

- Vi er overbevist om at det ligger et stort vekstpotensial i Good Game i årene fremover, som den ledende aktøren i et sterkt voksende marked, og tror det finnes betydelige synergier mellom de to selskapene, legger Håvard Olstad til, Senior forretningsutvikler i Polaris Media. Når Polaris Media nå investerer 10 millioner kroner i Good Game priser det selskapet til 45 millioner etter emisjonen. Det har vært stor interesse i Norge for engasjement i lignende selskaper den siste tida.

- Polaris Media er den perfekte partneren og investoren for Good Game, og tilbyr mer enn bare penger. De har både mediekompetanse vi trenger, kunnskap og interesse for e-sport, og et nettverk av lokale og regionale aviser som allerede dekker Telialigaen og våre turneringer. Vi har bygget Europas største nasjonale liga gjennom å satse på bredde og sterk lokal forankring. Dette er en linje vi kan styrke med Polaris Media på laget, og skape en enda bedre plattform for grasrota i norske e-sport, sier Harald Strømme, som er styreleder og største aksjonær i Good Game, i samme pressemelding.

Tech-topper

Med seg i Good Game har Strømme flere navn fra media og tech start-ups. Kahoot-gründer Johan Brand, tidligere Tinius-topp Sindre Østgård og tidligere salgsdirektør i P4, Trond Killingstad, er med som investorer og styremedlemmer i selskapet.

Good Game samarbeider med slike som Telia, Norsk Tipping og Omen, og har en medieavtale med TV 2 som ukentlig sender toppkamper fra Telialigaen.

MN24 er eid av Polaris Media.