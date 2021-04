Vil straffe lønnstyveri med opptil seks års fengsel og forby kontant lønn

Blant annet vil regjeringen innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri, forby kontant lønnsutbetaling og en skjerping av strafferammene for arbeidslivskriminalitet. I tillegg foreslås å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører bilpleie, dekkskift og lignende.

Forslagene følger opp tiltak i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet og legges frem i en lovproposisjon for Stortinget 9. april 2021.

– Vi trenger sterkere virkemidler for å slå ned på arbeidslivskriminalitet. Forslagene vil kunne gi oss nye verktøy i kampen mot useriøse aktører, samtidig som de også tydelig signaliserer hvor skadelig grov arbeidslivskriminalitet er, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til regjeringen.no.

LES OGSÅ: Bedrifter anmeldt for å ha lurt til seg koronastøtte

Strafferammene skjerpes

Lønnstyveri brukes om situasjoner hvor arbeidsgiver på en eller annen måte beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjørelse. Det er vanskelig å anslå omfanget av dette, men Arbeidstilsynet opplyser at det er avdekket tilfeller av "doble kontraktsett" for å skjule at det ikke betales allmenngjort lønn.

Det opplyses ifølge regjeringen.no også om tilfeller av "pay-back", det vil si at arbeidstaker får utbetalt korrekt lønn, men hvor deler av lønnen deretter betales tilbake til arbeidsgiver.

– Det er helt uakseptabelt at noen useriøse arbeidsgivere unnlater å gi de ansatte den lønnen de har krav på. En egen straffebestemmelse for lønnstyveri og strengere straffer for arbeidslivskriminalitet vil gjøre det enklere å slå ned på slik uredelig oppførsel, sier Røe Isaksen.

I lovproposisjonen foreslår regjeringen å innføre en egen straffebestemmelse for lønnstyveri, med en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Følg MN24 på Facebook

Forbyr lønn i kontanter

Regjeringen fremmer også lovforslag om at lønn skal betales til arbeidstakers konto via bank. Forslaget vil innebære at det i utgangspunktet vil være forbud mot å utbetale lønn i kontanter.

– Vi registrerer at noen arbeidsgivere bevisst velger å betale lønn i kontanter for å slippe skatter og avgifter. Dette påvirker ikke den rapporteringsplikten som allerede er for all inntekt og alle arbeidstakere, kun måten lønnen betales ut på. I Norge ønsker vi et seriøst og sikkert arbeidsliv. Med dette forslaget sikrer vi den enkelte arbeidstakers rettigheter, samtidig som vi motvirker svart arbeid, sier Røe Isaksen.

Godkjenningsordning for bilvask og dekkskift

Regjeringen foreslår også en lovendring som gir departementet hjemmel til å etablere en godkjenningsordning for virksomheter som utfører manuell bilvask og dekkskift/dekkhotell - en bransje der man tror det gjemmer seg store svarte pengesummer.

LES OGSÅ: 200 millioner kroner i svart bilvask-marked i Norge

– Bilvaskbransjens utfordringer med useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart omsetning, gjør at det er god grunn til å innføre en godkjenningsordning. En godkjenningsordning vil styrke arbeidstakernes arbeidsforhold, gjøre det lettere for kunder å velge seriøse leverandører og bidra til at myndighetene får oversikt over de ulike aktørene, sier arbeids- og sosialministeren.