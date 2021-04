På forsiden nå

- At næringslivet også vil være med å bidra, er veldig bra Hallgeir Grøntvedt, fylkets fremste veipolitiker, syns det er interessant at lokalt næringsliv uttrykker at de kan være med å bidra på en forbedring av en ny tunnel under Frøyfjorden.

– Så stille som dette, har jeg aldri opplevd Dagen etter at man registrerte det høyeste smittetallet siden covid-19 gjorde sin entré, er det folketomt i Steinkjer – både på gater, parkeringsplasser og Amfi Steinkjer.

Kosttilskudd trekkes tilbake etter mulig risiko for salmonella Et kosttilskudd fra Orkla Health AS trekkes tilbake fra markedet. Grunnen er at det er funnet en mulig risiko for salmonella.

Langt flere SAS-passasjerer i mars enn i februar 310 000 passasjerer fløy med SAS i mars. Det er en nedgang på 70 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Skanska skal bygge Nidarvollprosjektene for 781 millioner Mandag signerte entreprenør Skanska og Trondheim kommune gigantavtalen om Nidarvollprosjektene. Om noen uker starter byggingen.

Vil gå inn med privat spleis for å øke standarden Det private næringslivet på Frøya signaliserer at de er villige til å gå inn i en spleis med det offentlige for å øke standarden på den foreslåtte rømningstunnelen under Frøyfjorden slik at det kan bli et fullverdig tunnelløp.

Mange har vært nødt til å legge ned: - Vi klamrer oss fast Etter at Helse Midt-Norge besluttet at all tilpasning av høreapparat skal foregå ved St. Olavs Hospital eller av spesialister med ansatt audiograf, er fire audiografklinikker i Trøndelag blitt lagt ned. Men Audiografen AS på Orkanger består.

Forsikringsselskapene: Nå går tyvene etter elsykler 14 869 sykkeltyverier ble meldt inn til forsikringsselskapene i fjor. Det tilsvarer en økning på 16 prosent fra året før.