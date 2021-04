Skanska skal bygge Nidarvollprosjektene for 781 millioner

Trondheim kommune og Skanska har sittet i en såkalt samspillsprosess siden høsten 2020, og utviklet det som kalles Nidarvollprosjektene. Nidarvollprosjektene omfatter Nidarvoll og Sunnland skoler med idrettshall, og Nidarvoll rehabiliteringssenter. Det nye skolebygget etableres som en sammenhengende bygningsmasse, men skal huse to enheter, en barneskole og en ungdomsskole.

I dag har Nidarvoll 474 elever og Sunnland 332. De nye skolene får plass til tusen elever og kan utvides med ytterligere 300 elever. Det skal også bygges egne arbeidsrom for kulturskolens ansatte, ungdomsklubb og flerbrukshall. Det totale arealet for skolene er 14 800 kvadratmeter, mens det nye rehabiliteringssenteret omfatter ca 10 000 kvadratmeter over fire etasjer.

Start i juni

I slutten av juni starter bygging av rehabiliteringssenteret i slutten av juni, mens arbeidet med å bygge skolene og flerbrukshallen begynner i september.

Rehabiliteringssenteret overleveres i april 2023, mens overleveringen av skolene skjer i november samme år. Avtalen om bygging mellom Trondheim kommune og Skanska ble signert mandag og kontraktssummen er 781 millioner kroner, opplyser Skanska i en pressemelding.

Konserndirektør med ansvar for byggvirksomheten til Skanska Norge, Tor Arne Midtskogen, er glad for at bystyret i Trondheim den 25.mars vedtok utbyggingen.

- Skoler er et viktig segment for oss og vi har vært en stor skolebygger i mange år. Dette prosjektet er stort og komplekst, med høye klima- og miljøambisjoner, og her får vi virkelig brukt kompetansen vår. Samspillsfasen har vært preget av tillit, åpenhet og lojalitet, med et felles mål om å gjennomføre prosjektet for byens beste. Dette skal vi ta med oss videre gjennom hele byggeperioden og frem mot åpningen, sier Midtskogen i pressemeldingen.

- Vi er veldig glad for at prosjektet fikk sitt vedtak i bystyret i Trondheim kommune 25. mars og at vi nå kan komme i gang med fase 2. Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Skanska i fase 1 og er trygge på at dette videreføres også i fase 2, sier utbyggingssjef i Trondheim kommune, Tore Myrvold i samme pressemelding.

Bærekraftige bygg

Nidarvollprosjektene skal være ekstra miljø- og klimavennlige. Skanska har tidligere bygd Powerhouse Brattørkaia og Heimdal videregående skole, som andre lignende bærekraftige prosjekter. Alle byggene skal ha lavt energiforbruk.

Solcellepaneler vil bidra med fornybar strømproduksjon, og en felles energisentral deler energi mellom byggene og optimaliserer forbruket. Prosjektet er også rigget for å delta i forskningsprosjekter knyttet til energioppfølging og strømutveksling, melder partene i pressemeldingen.

