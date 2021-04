Trine Amalie er koronakrisens ansikt

– Da jeg fikk beskjed om at jeg ville bli permittert, tenkte jeg at det ville vare i noen dager og at det ville bli greit med noen dager fri. Det er i stedet blitt mange, mange dager. Jeg unner ingen å oppleve det jeg har vært gjennom de siste 13 månedene. Hvis noen i mars i fjor hadde fortalt meg at dette ville vare i minst ett år, vet jeg ikke hvordan jeg ville reagert, sier Trine Amalie Alstad (24).

LES OGSÅ: Karantenehotellene har kostet 120 mill. kr.

En av 85 i Trøndelag

Hun ble permittert fra jobben som servicemedarbeider ved et av serveringsstedene på Trondheim lufthavn Værnes 12. mars 2020, dagen da Erna & Co «stengte Norge». Hun har vært permittert siden. Hun er en av 85 personer i Trøndelag som ifølge Nav har vært permittert fra koronapandemiens start i mars i fjor, til utgangen av februar i år, som er den nyeste ledighetsstatistikkens målepunkt.

Adresseavisen har tidligere omtalt statistikken, som har informasjon om hvem de koronapermitterte er: Alder, bostedskommune, bransjer og hvor lenge de har vært permittert.

Permittert i 398 dager

For Trine Amalie og mange av hennes kolleger ved Værnes har permitteringstiden til nå vart halvannen måned lengre enn ledighetsstatistikken strekker seg. I 13 måneder, eller 398, dager sammenhengende har hun vært uten arbeid, på grunn av et bitte lite virus. Det er Trine Amalie og de 84 som hun deler skjebne med som i Trøndelag er hardest rammet økonomisk, sosialt og kanskje også psykisk, av pandemien, ikke fotballspillere og andre vi ser ofte i media.

Nesten 30 000 personer i Trøndelag har vært rammet av korona-permitteringer det siste året, men de aller, aller fleste har vært permittert i korte eller flere perioder. Det er bare noen ganske få som har vært midlertidig suspendert fra arbeidslivet i hele koronaperioden.

LES OGSÅ: Trondheimsgründere skal redusere smitterisikoen ved en grisete skjerm

– Som et spøkelseshus

Trine Amalie ble med Adresseavisen inn i avgangshallen på innlandsterminalen på Værnes, der hun jobbet for nesten 400 dager siden, ved et serveringssted som heter Haven.

– Jøss, dette er som et spøkelseshus. Her skulle det ha krydd av folk. Nå er det nesten ingen her, sier Trine Amalie.

Serveringsstedet som i tre år var hennes arbeidsplass er stengt og har vært det like lenge som Trine Amalie har vært permittert. Ingen står bak disken og ingen står foran.

LES OGSÅ: Har utført 10 000 koronatester på Værnes

Nå er det helt annerledes enn for 13 måneder siden. Det går noen fly, og noen få serveringssteder er åpne for å gi et tilbud til de som skal ut å reise. Antallet fly som lander og letter og passasjerer er likevel bare en brøkdel av hva det var.

– Her var det trygt og godt

– Her var det så trygt og godt å arbeide. Flotte kolleger, hyggelige kunder og en jobb jeg kunne. Jeg ble fast ansatt på 20-årsdagen min og stortrivdes i tre år frem til mars i fjor, sier Trine Amalie.

LES OGSÅ: Kabinsjef møtte beruset på jobb

– Jeg skal aldri klage

24-åringen sier at det siste året har vært tøft. Veldig tøft. I fjor sommer flyttet hun fra egen leilighet og hjem til mamma for å spare penger.

– Det er først når du står der uten jobb at du forstår hvor mye den betyr. Når jeg en gang er tilbake på jobb, skal jeg ikke klage en eneste dag for at jeg må stå opp om morgenen.

LES OGSÅ: Wizz Air legger ned basen på Værnes

Skole uaktuelt

Av og til har hun siden årsskiftet jobbet som assistent i barnehager i Malvik og Stjørdal, men det er sjelden, og det er på Haven på Værnes hun ønsker å jobbe.

– Hvorfor finner du deg ikke noe annet?

-Jeg har søkt på mange jobber, men jeg er ikke den eneste koronapermitterte som søker jobb, og det er heller ikke så mange stillinger å søke på. Dessuten trives jeg kjempegodt med jobben jeg har. Det er den jeg helst vil ha når flytrafikken en gang tar seg opp.

– Du er ung; hva med å ta utdanning?

– Jeg var skolelei og har ikke motivasjonen som skal til for å begynne på igjen. Jeg har rett og slett ikke lyst til å på et studium når jeg mangler motivasjon, svarer Trine Amalie.

Depresjon i fjor høst

24-åringen har kjent det også på psyken at det ikke er lurt å gå arbeidsledig.

– Jeg gikk ned i grusen. I et par måneder i fjor høst var jeg skikkelig deprimert. Det skjedde da det begynte å bli mørkt og kaldt ute. Det er bedre nå, men fortsatt vet jeg ikke hvor lenge dette vil vare, sier Trine Amalie.

Tusenkronersspørsmålet

Hun reiser selve tusenkronersspørsmålet for samfunnet akkurat nå: Når er verden igjen i vater? Når kan vi ta opp igjen våre normale liv? Og for Trine Amalie det spørsmålet som er aller mest påtrengende: Når vil folk igjen begynne å fly?

Selv om det nå er blitt fart i vaksineringen, kan det ta mange måneder før den 24 år gamle servicemedarbeideren er tilbake i avgangshallen på Værnes.

– Det kan bli sommer og høst før jeg får jobben min tilbake, og det kan ta flere år før flytrafikken er der den var før koronaen, sier Trine Amalie Alstad, permittert i 398 dager, og tallet øker dag for dag.

Frist går ut 30. juni

Stortinget og regjeringen har allerede to ganger forlenget perioden for hvor lenge permitterte kan motta dagpenger fra staten. Før koronapandemien var maksimal periode for dagpenger 26 uker. Nå gjelder en frist som går ut 30. juni i år. Hvis det viser seg at veldig mange på det tidspunktet fortsatt er permittert, er det ikke usannsynlig at dagpengeperioden vil bli ytterligere forlenget.

En person med 100 prosent jobb som blir 100 prosent permittert, og som har en årslønn på 400 000 kroner, vil få vel 300 000 kroner i året i dagpenger.