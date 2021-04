Forskjellen i tilbud på veikontrakter: 240 millioner kroner

Da tilbudsfristen gikk ut 12. april, hadde fem entreprenører sendt inn sine tilbud i elektrokontrakt for riksveiene Trøndelag:

Tilbyder Tilbudssum eks. mva. Otera Traftec 59 459 435,56 Mesta 74 771 963,00 BMO Elektro 86 420 903,00 NTE Elektro 210 033 294,53 ON Energi 300 788 239,00

Fem entreprenører har sendt inn tilbud på kontrakt for riksveiene i Møre og Romsdal:

Tilbyder Tilbudssum eks. mva. Mesta 72.495.459 Otera Traftec 75.553.459 BMO Elektro 89.832.542 Caverion Norge 95.936.490 Nettpartner 140.290.245 BKK Enotek 150.242.604 Kraftmontasje 157.230.009

(Kilde: Statens vegvesen)

Stort sprik

– Vi er svært fornøyde med deltagelsen i konkurransene, og vi merket også under tilbudskonferansene at mange var interessert. Det er stort sprik i tilbudene, og vi er ikke sikre på hva det skyldes. Nå skal vi kontrollregne tilbudene og sjekke at vi har fått all nødvendig dokumentasjon, sier seksjonsleder Svein Ludvik Holme.

Elektrokontrakten for riksvegene omfatter drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg på veger. Deriblant renhold av trafikkobjekter og tekniske rom, og drift og vedlikehold av elektriske tunnelinstallasjoner, veglys, automasjonstekniske anlegg, elektriske maskiner, trafikkstyringsanlegg og elektronisk kommunikasjon (ekom).

Viktig for overvåking og styring

– Vi eier og forvalter en rekke elektriske anlegg langs vegnettet, og disse kontraktene er viktige for å opprettholde og ivareta funksjonaliteten til dette utstyret. I tunneler omfatter dette blant annet risikoavbøtende innretninger som er viktige for overvåkning og styring av trafikk, og ikke minst håndtering av hendelser, sier Holme videre.

Elektrokontrakten for riksveger i Trøndelag omfatter blant annet elektroanlegg i 20 tunneler og over 7000 belysningspunkter utenfor tunneler. Kontrakten i Møre og Romsdal omfatter blant annet elektroanlegg i 31 tunneler og over 3500 lyspunkter utenfor tunnelene.

Ifølge Holme i Statens vegvesen skal tilbudene behandles innen 1. juni.