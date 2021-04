DNB vil kjøpe Sbanken

Saken oppdateres...

Tilbudsprisen på 103,85 kroner per aksje ligger 29,8 prosent over sluttkursen på Oslo Børs onsdag på 80 kroner per aksje, opplyser Sbanken i en pressemelding.

– Styret mener budet reflekterer den finansielle og strategiske verdien av Sbanken og innebærer en attraktiv verdsettelse for aksjonærene, sier styreleder Niklas Midby i Sbanken.

– Vi har tro på at Sbanken og DNB sammen er enda bedre posisjonert for å konkurrere med de store, internasjonale teknologiselskapene, sier han videre.

Sbanken ble etablert i år 2000 som den første rene digitalbanken i Norge og ble notert på Oslo Børs i 2015. Selskapet ble en selvstendig norsk bank høsten 2015, men var inntil da et datterselskap av svenske Skandiabanken.

– Nå har vi en mulighet til å samle to av Norges råeste kompetanseklynger på digitale kundeopplevelser til et stort innovativt miljø på tvers av kontorene våre i Bergen og Oslo. Vi kan få til mye mer sammen enn hver for oss, og vi kan skape Norges beste kundeopplevelser – uansett bransje, sier DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen i en børsmelding, ifølge E24.