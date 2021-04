På forsiden nå

Akademikerne forventer reallønnsvekst for kommuneansatte Lønnsforhandlingene for offentlig sektor er i gang. Akademikerne forventer reallønnsvekst for kommuneansatte.

Reinertsen-saken: Styret ble frikjent for gigantkrav Styremedlemmene i det som trolig er Trondheims største konkurs gjennom tidene, Reinertsen AS, er i tingretten frifunnet for et erstatningskrav på 278 millioner kroner.

Nytt funn av olje og gass utenfor Midt-Norge - kan være verdt over 10 milliarder kroner Equinor og partnerne Total E&P Norge AS og Vår Energi AS, har funnet olje og gass i et i Tyrihans-feltet i Norskehavet.

Feiret med kake: - Ofte handler det om små grep Næringshagen i Orkdalsregionen feiret med kake at de endelig har fått det synlige beviset på at de er en bedrift som er miljøsertifisert.

Langtidsledige går glipp av feriepenger En teknisk feil som Nav ikke klarer å rette opp før sommeren, gjør at langtidsledige ikke har rett på feriepenger, mens andre får både dag- og feriepenger.

Bjørn Dæhlie med i omstridt boligprosjekt i Steinkjer Skjefte Hageby er navnet på et nytt fortettingsprosjekt i Tranavegen på Skjefte.

- Voksne lærlinger er ofte mer motiverte Kvål El-Installasjon åpnet dørene for voksne lærlinger, og det har gitt en ny jobbhverdag for Pål (38) og Said (46).

Slik skal 600 ungdommer få sommerjobb Regionens største bank blar opp for at 600 ungdommer i Midt-Norge skal få sommerjobb.