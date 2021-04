Rema 1000 tilbakekaller nudler

På forsiden nå

Nudler i Kopp 50g m/biffsmak tilbakekalles, da produktet inneholder for høy restverdi av plantevernmiddelet tricyclazol.

LO Stat krever reallønnsvekst for sine medlemmer, når mellomoppgjøret i staten starter mandag 26.april. YS forventer at kjøpekraften opprettholdes, og alle medlemsorganisasjonene har lignende krav.

Ni av ti hytter solgt over prisantydningen

Ni av ti fritidsboliger som er blitt solgt i år har gått over prisantydningen. I snitt er hyttene solgt for 18 prosent over prisantydningen.