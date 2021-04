Mener det norske begrepet er akkurat hva som skal til

Konferansen foregår på engelsk, men tittelen på Technoport 2021 er vanskelig å oversette, dermed måtte det norske begrepet duge, nemlig «dugnad».

– Temaet ble landet tidlig i høst, da vi ennå trodde vi kunne møtes fysisk til konferanse i april og tenkte at nå, etter korona har holdt oss adskilt så lenge, må vi jobbe sammen for å flytte teknologi fra lab og ut i virkeligheten. Da kom dugnadsbegrepet, sier Karianne Tung, administrerende direktør i Technoport.

Avlyst i fjor

Technoport 2021 blir likevel ingen samling av teknologientusiaster i Trondheim, men tidenes første heldigitale Technoport. Men målet er likevel omtrent det samme som da tema ble satt.

– Alle må jobbe sammen for å bryte ned barrierene mellom teknologiutvikling i forskningen og det som når ut til folk og næringsliv, sier hun.

Teknologikonferansen blir tidenes mest internasjonale, ifølge Tung som i år leder sin første konferanse etter å ha tatt over jobben som Technoport-leder etter Snorre Valen. Hans siste konferanse ble avlyst på grunn av pandemien, bare to uker før den skulle starte 25. mars 2020. I år blir det altså en digital variant.

Nye muligheter

– Det har gjort at muligheter har åpnet seg for oss, og vi har fått foredragsholdere som er verdensledende på sine felt og over 1000 påmeldte. For første gang har vi flere deltakere fra Europa og USA med, sier Tung.

Hun trekker blant annet frem Katie Rae, adm. dir for The Engine spunnet ut av Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Cambridge i USA. Et ventureselskap som investerer tidlig i kommersialiseringsfase for ferske selskap og som har skreddersydd et eget opplegg for start ups.

– For at Katie Rae skal slippe å stå opp klokka 03.00 på natta for å snakke til oss, har hun forhåndsinnspilt foredraget sitt. Jeg har sett det og syns det er råbra, sier Tung.

Alt på engelsk

Blant de påmeldte som skal få høre diskusjoner, debatter og ulike perspektiver på hvordan forskningsdrevet teknologi skal få best mulig innpass i den virkelige verden, er det både kommuneansatte, studenter, bedriftsledere og teknologer. Konferansen, som arrangeres fra Trondheim i løpet av én dag, foregår fullt og helt på engelsk.

– Vi har diskutert det og konkludert med at vi vil speile Trondheim som en internasjonal by, blant annet med NTNUs over 100 nasjonaliteter blant ansatte og studenter, Sintef like så. Dermed kan vi også ha konferansedeltakere fra Harvard, Brussels og Inderøy – og alle forstår hverandre, sier Tung.

Konferansen tirsdag avsluttes med prisutdeling. Trondheims-ordfører Rita Ottervik deler ut kommunens «Ung Innovasjonspris» under årets Technoport-konferanse 27. april. Prisvinneren mottar 100 000 kroner. Like mye får vinneren som stemmes frem av konferansedeltakernes som startup favoritt.