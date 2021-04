MDG om salget av Værdalsbruket: - Hårreisende

- Jeg mener at Værdalsbruket er noen av de flotteste og mest uberørte naturområdene i hele Norge. Da kan det ikke være sånn at det skal være opp til en styrtrik privatperson fra Romsdalen å styre tilgangen og bruken av dette unike området, fortsetter Reinås, som også er førstekandidat til Stortinget for MDG i fylket.

LES OGSÅ: Tidligere onsdag ble det kjent at Storebrand selger Værdalsbruket til Bjørn Rune Gjelsten.

Salget av giganteiendommen, som utgjør nesten 60 prosent av Verdal kommune, skaper reaksjoner.

Må forvalte med hodet

- I en tid med klima- og naturkrise er det ikke nok å "investere med hjertet" som Gjelsten sier. Vi må forvalte med hodet og i et generasjonsperspektiv som tar de utfordringene vi står ovenfor på alvor. Det betyr for eksempel at vi må slutte å bygge ned natur for kortsiktig profitt, som jeg er redd fort skjer med kalkressursene i området, sier Reinås.

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet reagerer på det som har skjedd, og mener "utmarka ikke kan være til salgs".

Arbeiderpartiet inviterer til politisk markering ved Holmen gård, Værdalsbrukets hovedkontor, onsdag ettermiddag.

– Lokale Ap-medlemmer vil markere motstand mot politikken som gjør det mulig for storkapital å gjøre utmarka vår til en handelsvare til storkapital. Arbeiderpartiet vil endre loven. Slike salg skal ikke kunne gjennomføres uten folkevalgt involvering og priskontroll. Utmarka vår er ikke til salgs til storkapitalen, skriver Ole Gunnar Hallager, gruppeleder i Verdal Ap, i en epost han har sendt lokalavisa.

Under arrangementet vil Hallager holde en appell, og Arbeiderpartiet vil overlevere sitt budskap til ledelsen i Værdalsbruket.

Reinås mener at det offentlige må ha en mye tydeligere forkjøpsrett i slike saker.

Generasjonsperspektiv

- Nå ser vi at private selskaper, både utenlandske og norske, kjøper opp store eiendommer i Trøndelag. Dette er ikke bra i et langsiktig generasjonsperspektiv. Det offentlige er best egnet til å ivareta fellesskapet interesser, derfor må det offentlige kjøpe opp trønderske eiendommer med skog, natur og utmark, slik at forvaltning av trøndersk natur er til fellesskapets beste, sier Reinå

Han sier at MDG blant annet derfor vil ta til orde for at Trøndelag fylkeskommune sammen med de trønderske kommunene danner et selskap for å kjøpe opp trønderske skog- og natureiendommer.