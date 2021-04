Storhandler aksjer i polsk selskap - vil vokse i den europeiske bilindustrien

Bewi er leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger med hovedkvarter på Frøya, mens polske Izoblok leverer komponenter av ekspandert polypropylen(EPP) til bilindustrien i Europa. Komponenter laget av EPP er støtdempende, kan redusere støy, forbedre akustikken og erstatte andre komponenter for å redusere vekten. Dette betyr at det brukes mindre energi, reduserer utslipp fra fossile biler og utvider rekkevidden for elektriskebiler

- Vi er veldig fornøyde med denne transaksjonen. Den bekrefter vår strategi om å lede an i konsolideringen av et marked som har vist betydelig vekst. Gjennom dette oppkjøper styrker vi vår markedsposisjon mot bilindustrien betraktelig. Izoblok er et solid selskap med en sterk posisjon innen EPP-komponenter til denne industrien i Europa. Sammen blir vi den ledende leverandøren av komponenter til en bransje vi forventer vil fortsette å vokse på den andre siden av pandemien, sier Christian Bekken, administrerende direktør i Bewi, i en børsmelding onsdag kveld.

Store navn som kunder

Bewi kjøper 54,21 prosent av aksjene, tilsvarende 65,66 prosent av stemmerettene, til Izoblok. Oppkjøpet forventes sluttført i løpet av andre kvartal 2021, melder Bewi.

Før oppkjøpet har Bewi en årlig omsetning på cirka 15 millioner euro, eller knappe 150 millioner kroner, til bilindustrien. Selskapet har anlegg for produksjon av EPP-komponenter til bilindustrien i Sverige og Portugal, med salg til flere land i Europa. Izoblok har på sin side en markedsandel på omtrent 20 prosent av markedet for EPP-komponenter til bilindustrien i Europa og er en av de største aktørene innen produksjon av EPP-deler til bilindustrien.

Det polske selskapet har kunder som Volkswagen Group, Jaguar LandRover, BMW, Hyundai og Ford. Selskapet lligger sør i Polen og har fire produksjonsanlegg.

Hardt rammet av pandemien

Bilindustrien i Europa har blitt hardt rammet av Covid-19-pandemien, og harpåvirket Izobloks inntekter og resultater negativt de siste tolv månedene. For perioden februar 2020 til januar 2021 hadde selskapet en omsetning på 38 millioner euro og en EBITDA på 1,5 millioner euro. For hele regnskapsåret fra 1. mai 2018 til 30.april 2019, rapporterte Izoblok inntekter på 51 millioner euro og en EBITDA på seks millioner euro, og det ser nå ut for å gå bedre for selskapet.

- Izoblok er en integrert leverandør som oss, med produksjon av både råstoff og sluttprodukter. Selskapene våre passer godt sammen og vi ser et stort potensialefor synergier, spesielt relatert til vår virksomhet rettet mot bilindustrien, sier Bekken.

Ledelsen av Izoblok vil fortsette å lede selskapet. Bewi ønsker å være en aktiv eier, melder Bewi.

Den avtalte kjøpesummen for 54,21 prosent av aksjene, som nevnt ovenfor, er på rundt 16,5 millioner euro, hvorav cirka 13,5 millioner euro vil bli betalt ikontanter, og det resterende vederlaget vil bli betalt ved utstedelse av cirka 1 090 000 nye aksjer i Bewi ASA.