Lange polkøer flere steder i landet – endte med salgsrekord

Det var lange polkøer i både Trøndelag og flere andre steder i landet fredag, og dermed satte Vinmonopolet omsetningsrekord for 2021.

Sintef investerer nå både mennesker og millionbeløp i et laboratorium for produksjon og testing av battericeller. Nyvinningen kan stå klar allerede i år.

Kommunalt eide Melhus utviklingsarena har millionoverskudd, og selskapet har fått inn et styremedlem som er vant til å håndtere millioner.

Husker du den knallgrønne båten som fløt som en dupp? Dette skjer med den nå

KOLVEREID: «AQS Tor» ble rikskjendis ved et dramatisk nesten-havari i stormherjet sjø for noen uker siden. Nå får båten kos og stell ved et skipsverft i Trøndelag.