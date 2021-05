Bondelaget bekrefter: Jordbruksoppgjøret går til Stortinget

På forsiden nå

Norges Bondelag har gitt opp håpet om å komme til enighet med staten, og innstilt seg på at den behandles av Stortinget i løpet av måneden.

Silje Landevåg solgte seg ned i sitt eget oppstartsselskap Get Inspired, mens investeringsselskapet Salvesen & Thams kjøpte seg opp. Nå investerer Landevåg i nettopp Salvesen & Thams.

Men noen er glade for at planen på Frøya ble stoppet.

Vi spiste i fjor 19,6 kilo sjømat i snitt per person i Norge. Det er på samme nivå som de to siste årene.

Utbyggeren har engasjert advokat Stian Sjøquist for å få Astrid Norgård til å avslutte sin aksjon for å bevare tunet på nabotomta.

Har fått tre nye konkurrenter etter at de tok over for sju år siden. Satte ny omsetningsrekord

2020 ble et godt år for «altmulig-butikken» Sparetorget AS på Brekstad.