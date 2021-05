400 millioner fra EU til Sintef-ledet prosjekt

EU-prosjektet PyroCO2, ledet av Alexander Wentzel og Francesca Di Bartolomeo i forskningsgruppen for bærekraftig bioteknologi i Sintef Industri, skal gjøre omsetning av klimagassen CO2 til en lønnsom business og bidra til nullutslipp og en bærekraftig økonomi. CO2-utslipp tilsvarende 2200 biler i året kan bli til nye produkter ved hjelp av bioteknologi.

Fra fangst og lagring til utnyttelse

Det er EU-kommisjonens tiltaksplan The European Green Deal som har satt av de 400 millioner kronene til prosjektet som er under etablering og skal starte i høst 2021. Sintef har allerede 35 års erfaring med karbonfangs- og lagring (CCS) som nå kobles med nye teknologier til CO2-utnyttelse (CCU).

– Vi tar sikte på at prosjektet blir en "game changer" for industrier med store utslipp. Med løsninger som omdanner CO2 til verdifulle produkter kan industrien møte stadig strengere klimakrav, samtidig som de opprettholder sin konkurransekraft, og dermed arbeidsplassene, og er en del av klimaløsningen, sier seniorforsker Alexander Wentzel ved Sintef.

Skal bygge et demonstrasjonsanlegg

Det er ved hjelp av bioteknologi at CO2 konverteres til kjemikalier som igjen kan brukes til å lage nye produkter. Karbonet i CO2 kan brukes til å lage alt fra drivstoff, til resirkulerbare- og nedbrytbare materialer til dagliglivet.

Målet med prosjektet er å bygge et demonstrasjonsanlegg for PyroCO2-prosessen på Herøya industripark i Porsgrunn. Der ligger noen av de mest karbonintensive industriaktørene i Norge. I tillegg får prosjektet tilgang på 100 prosent fornybar elektrisitet som brukes til å kjøre prosessene.

PyroCO2 sitt mål er å etablere seg som et fyrtårn for innovative CCU-teknologier som er til nytte for europeiske næringer, innbyggere, og ikke minst miljøet, på veien mot et klimanøytralt Europa.