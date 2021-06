Coop skal se på styringsmodellen etter kritikk

– Når det nå stilles kritiske spørsmål til om styringsmodellen av Coop Norge ivaretar medlemsdemokratiet og samhandlingen med samvirkelagene på en god nok måte, så må vi ta dette på alvor, det gjør styret, sier Tore Tjomsland, styreleder i Coop Norge, og daglig leder for Coop Øst, til Nettavisen.

Fram til 2017 hadde styret tre medlemsrepresentanter, inkludert styreleder og nestleder i styret, som skulle representere de 1,9 millioner medlemmene som eier Coop.

I dag er ikke Coop-medlemmenes representanter er altså ikke lenger representert i styret, og de største samvirkelagene i Coop, som i alt består av 66 samvirkelag, har rent flertall.

Fått kritikk

I tillegg til selve styringsmodellen har også Coop fått sterk kritikk for administrerende direktør Torbjørn Skei i Coop Midt-Norge har så høy lønn, og for hans rolle innad i Coop. Dette førte til at han nylig trakk seg fra styret i Coop Norge, noe en ekspert sa til MN24 var det samme som at han ofret seg og at dette ikke ville endre noe innad i Coop.

I et intervju med Adresseavisen og MN24 så kalte Torbjørn Skei den siste tidens medieoppslag for "en drittpakke", og at han ville skape ro ved å trekke seg fra styret.

Kritikk fra flere

At medlemmene ikke lenger er representert har fått kritikk fra flere hold.

Styreleder Tjomsland sier til Nettavisen at styret nå vil sette ned et utvalg for å evaluere eierstyringsmodellen, strukturen i den, hvordan den har fungert i praksis, utrede forbedringer og se på nye muligheter.

Evalueringen skal resultere i en innstilling fra styret, som skal legges fram på årsmøtet i Coop.