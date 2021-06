Personlige bilskilt kommer nå i flere størrelser

Regjeringen åpner nå opp for at flere skal kunne sette et personlig preg på kjennemerkene på kjøretøyet sitt. Det kan være skilt i amerikansk størrelse til bilen, motorsykkelen eller tilhengeren, eller andre varianter.

Det har vært lov med personlige bilskilt siden 2017, men kun i ordinær størrelse på 52 x 11 centimeter. Dette endres altså fra førstkommende onsdag.

– Bilinteresserte ønsker å ha tidsriktige skilt for sine biler, og det forstår jeg godt. En veteranbil blir ikke helt autentisk uten rett størrelse på bilskiltet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Jeg vet mange bilentusiaster har ventet på denne gladmeldingen.

Hareide er fornøyd med at ordningen også vil sikre et overskudd på 9.000 kroner, som skal gå til trafikksikkerhetstiltak.