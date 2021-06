Motbakke for Petter Northug i 2020

Rettssak og sponsorbråk preget 2020 for den tidligere langrennsstjernen. Han kan fortsatt notere seg for overskudd i selskapet Petter Northug Holding AS på en halv million kroner, men overskuddet på rundt 500 000 kroner er ned fra tre millioner kroner året før, melder nettstedet E24.

Resultat før skatt endte på 718 000 kroner, kraftig ned fra 3,7 millioner kroner året før. Inntektene falt også, fra 4,7 til 1,7 millioner kroner. Selskapet har likevel 1,8 millioner kroner i bankinnskudd, men det er en god del ned fra beholdningen i 2019, som viste nærmere syv millioner kroner i innskudd.

I 2019 tok den tidligere toppidrettsutøveren ut et utbytte på 750 000 kroner, men fjoråret ble magrere. Etter omsetnings- og resultatsvikten ble det et utbytte på 100 000 kroner for Northug, noe som er det laveste på flere år.

Petter Northug Holding eier også datterselskapet «Northug», som eier varemerket med samme navn.

