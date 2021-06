Trondheim Markedsforening ansetter og varsler nye satsinger

Øveraas Andersen blir den tradisjonsrike foreningens første heltidsansatte. Det skriver Trondheim Markedsforening i en pressemelding, i etterkant av deres generalforsamling.

Beslutningen om å øke Andersens stillingsprosent henger sammen med økonomiske utsikter og foreningens ønske om nye satsinger.

- Da vi så at det var økonomiske rammer for å øke stillingsandelen til markedskoordinatoren, var det enstemmig at vi skulle forsøke dette for å gi et enda bedre tilbud til våre medlemmer, sier styreleder Mats Muri Løberg.

Får skryt

Andersen har vært ansatt som koordinator i den over hundre år gamle foreningen siden 2018. Ved siden av har hun studert markedsføringsledelse ved BI – en stilling Løberg mener hun har skjøttet på en god måte.

Styrelederen sier videre i pressemeldingen at de passet på å benytte anledningen til å ta foreningens virke et steg videre nå som Andersen ble ferdig med studier. De ønsker nå å komme tettere på og yte bedre service til kundene sine.

Les også: Virke: Så mye vil nordmenn handle for i sommer

Satser på fysiske møteplasser

Etter et år preget av webinarer og digitale kurs, ser Andersen frem til å kunne arrangere flere sosiale arrangementer igjen.

- Mange av medlemmene har uttrykt at de savner det sosiale med arrangementene våre som de vanlige frokostmøtene og markedskonferansen innebærer, skriver hun i pressemeldingen.

Videre forteller hun at TMF sin årlige konferanse er flyttet til september med håp om smittesituasjonen utvikles slik at den kan gjennomføres med flere deltagere.

Les også: Høyer-butikk i Steinkjer konkurs