Denne topper ellevilt norsk bilsalg i juni

Det tilsvarer en vekst på over 78 prosent, og er det høyeste antall registrerte personbiler i juni noen gang, melder Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Blant de nye personbilene hadde nullutslippsbilene 64,7 prosent markedsandel i juni, og den store vinneren blant bilmodellene i juni, var Tesla Model 3 med 3169 biler registrert. Toyota var det mest solgte bilmerket, ifølge OFV.

Priskutt hjelper

Selv om bilen ikke lenger er helt ny, selger Tesla altså godt. Her spiller også et betydelig priskutt tidligere i år inn. I april satte importøren ned prisen på denne fra 399 900 til 349 900 kroner. Dette gjelder bilen som heter Model 3 Standard Range Plus. Denne skal også utgjøre en stor del av Model 3-salget i juni, ifølge TV2.

Elbilen Ford Mustang Mach-E var Norges mest solgte i mai. I juni er den på andreplass, med 1289 biler. På plassen etter er nye Skoda Enyaq med 1115 nyregistrerte biler.

Ladbare hybrider populære

Etter elbilene, er det nå de ladbare hybridene som selger best i Norge. I juni ble 4139 nordmenn ny eier av en ladbar hybrid. For hybrider som ikke kan lades, er antallet 1400, til sammen har disse to en markedsandel på 27,2 prosent.

Biler med bare bensinmotor hadde en markedsandel på 3,8 prosent i juni, og rene dieselbiler hadde en andel på 4,4 prosent.

