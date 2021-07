«Farmen kjendis»-vinneren blir ambassadør for Snåsavann

Snåsavanns nyeste ambassadør, Lasse Matberg, er kjent blant annet for sin deltagelse i norske «Farmen kjendis», italienske «Skal vi danse» og for sitt vikinglignende utseende, som også har tjent han i underkant av 740 000 følgere på Instagram.

Kortreist vann fra nabobygda

I en pressemelding sier at han er over snittet opptatt av egen kropp og helse, og at dette var grunnen til at han ønsket å samarbeide med nettopp Snåsavann.

– Det var en match made in heaven da Snåsavann tok kontakt og ba meg oppover til Snåsa for å se litt hva det gikk i og – ikke minst – smake på de ulike variantene av dette nydelige mineralvannet. Dette blir for meg et ambassadørskap for en ekte, kortreist vare, fra "nabobygda" Snåsa, rett nord for min hjemby Verdal, sier Matberg.

Snåsavann AS ønsker å nå ut til et internasjonalt marked, og har tro på at Matberg kan være en viktig samarbeidspartner for å oppnå dette.

– Lasse deler vårt engasjement for produktene våre, han har en lokal tilknytning fra Trøndelag og Verdal og han har en imponerende tilhengerskare i sosiale medier. Vi har stor tro på at han kan bidra til vår allerede positive salgsutvikling og være et svært godt ansikt utad for oss. Vi gleder oss til fortsettelsen og hva vi kan få til sammen, sier gründer og CEO Mohamed Sambou i pressemeldingen.

Desinfiserende vann

Matberg blir ambassadør for produktet Snåsa Naturlig Mineralvann, men Snåsavann AS fikk også oppmerksomhet tidligere i år for produktet Elyte, som er et alkoholfritt desinfiserende middel basert på en vannkilde i Snåsa. Elyte blir distribuert av Anolyte Service men produsert av Snåsavann.

MN24 snakket den gang med en av partnerne i Anolyte Service, Atle Silfvenius, som fortalte at vannet behandles slik at det dannes et stoff som heter hypoklorsyre, som ifølge Silfvenius er det samme som immunforsvaret bruker for å beskytte mot både virus og bakterier.

– Det som er unikt er at med de rene vannkildene fra Snåsa, klarer vi å få en ekstrem effekt på levetiden og virkestoffet. Når vi bruker dette som desinfisering har vi en sikkerhet på 99,999 prosent, sa Silfvenius til MN24 den gangen.

Silvnius ga videre det Snåsavann-produserte produktet mye av æren for den nærmest doblede omsetningen i selskapet fra 2019 til 2020, fra 5,9 til 11 millioner kroner.