Dette er Witzøes nyeste millionbil

Forrige uke la laksearvingen ut Instagram-bilder av en Aston Martin DB6 fra 1967. Bilen er nå registrert på Witzøe. Det skriver E24.

Senest i 2019 skrev Dagens Næringsliv at 28-åringen hadde kjøpt en svart Lamborghini Urus, en av verdens raskeste suver, for 3,5 millioner kroner.

225 km/t

Hvor mye han har betalt for sin nyeste bil er ikke kjent. Bilen ble imidlertid lagt ut for salg for 5,5 millioner kroner i desember i fjor, ifølge TV2.

Bilekspert og eier av den britiske bilforhandleren Classic Mobila, Keith Riddington, skriver til E24 at bilen er helt unik.

– Det var en flott bil og det var veldig sjeldent med førersete på venstre side av Vatage-utgave, med aircondition og alle originale deler på plass, skriver han.

Da TV2 skrev om bilen i desember, hadde den rullet 68 000 kilometer. Ifølge Artin Martin sine hjemmesider har DB6 en toppfart på 225 kilometer i timen, og går fra 0 til 100 på litt over seks sekunder. Bilen kom til Norge i 1967 og var den første nykjøpte Aston Martin-bilen her i landet, ifølge Finansavisen.

Øverst på lista

Witzøe er rikest både i Trøndelag og i Norge, ifølge skattelistene. Han er sønn av Gustav Witzøe, som grunnla det børsnoterte lakseoppdrettsselskapet Salmar. Witzøe junior eier nå 97 prosent av aksjene i familieselskapet Kvarv.

Gjennom dette selskapet eier Witzøe drøyt halvparten av det børsnoterte oppdrettskonsernet Salmar på Frøya, i tillegg til en rekke sjømatselskaper i hele Norden, blant annet fiskematprodusenter og utstyrsleverandører.

Witzøe juniors formue var for 2019 20,9 milliarder kroner, og får få år siden var han den rikeste ungdommen i verden.

Ifølge E24 eier Witzøe fra før av en Porsche 991 Turbo S fra 2020, en Porsche Macan fra 2018 og en Lamborghini S.p.a. Urus fra 2018.

