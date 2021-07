Ny fabrikk skal bygges på Fiborgtangen

Fiskå Mølle kjøper 45 dekar av Norske Skogs tomt på Fiborgtangen på Skogn i Levanger. Fiskå skal ifølge en pressemelding fra Levanger kommune bygge en kraftfôrfabrikk på industriområdet sør for papirfabrikken på Skogn.

Flere fabrikker

Tidligere har biogassprodusenten Biokraft bygd fabrikk på Fiborgtangen.

– Fiskå Mølles etablering på Fiborgtangen styrker landbruket i regionen og understreker hvor viktig Fiborgtangen er som industriområde, sier Nina Bakken Bye, fungerende ordfører i Levanger.

– Midt-Norges matfat

Bakken Bye skriver i pressemeldingen at etableringen vil sikre kornbøndene i området lettere avgang på korn.

– Innherred er Midt-Norges matfat, med stort behov for kraftfôr i husdyrproduksjonen, understreker Bakken Bye.

Fiskå Mølle har virksomhet over hele landet, inkludert Spongdal og Rissa i Trøndelag. Den private landbruksbedriften hadde i 2020 en omsetning på oppunder 1,4 milliarder kroner. Hovedkontoret er i Rogaland.

Selger viktig våtmark

Kommunen kunngjør også at Norske Skog selger rundt 200 dekar av eiendommen på Fiborgtangen til Miljødirektoratet. Dette er våtmarksområdet Hotran, som skal bli et fuglefredningsområde. Det har stått strid om Hotran, fordi Levanger kommune har ønsket å kjøpe det for å utvikle deler av det til næringsområde.

Må ha mer til næring

– Vi er opptatt av fuglenes beiteområder i Levanger. Kommunen er blitt orientert av partene om forhandlingene. Vi ser dette som en god totalløsning for industrien og naturvernet i Hotrandeltaet. Vi vil legge til rette slik at fredningsprosessen skal gå greit, sier Nina Bakken Bye.

Hun opplyser samtidig at når Hotran blir vernet, må kommunen se seg om etter andre områder til næringsarealer.