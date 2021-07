Mattilsynet trekker tilbake flere produkter - inneholder ulovlig plantevernmiddel

På forsiden nå

Iskrem-selskapet Froneri trekker tilbake iskremen Smarties Pop-Up. Årsaken er at det er funnet etylenoksid over grenseverdi i et tilsetningsstoff i produktet.

Entreprenørselskapet GK har blitt utsatt for løsepengevirus

Entreprenørselskapet GK, som også har en avdeling i Trondheim, har blitt utsatt for et dataangrep, og tar høyde for at personopplysninger er på avveie.