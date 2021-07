Rekordhøyt salg av dyre boliger i år

Det forteller administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren til Finansavisen fredag.

– Siden nyttår har vi solgt 331 boliger fra 15 millioner kroner og oppover, mens vi i fjor i løpet av samme periode kun solgte 197 boliger i denne prisklassen, sier Meier til avisen.

Hun tror koronaepidemien med lave renter og lavt forbruk er viktige forklaringer på veksten.

Blant objektene i markedet nå, er boligen i Trondheim eid av finansmannen Thomas Johan Jessen, som skal selge en toppleilighet med svømmebasseng og egen heis på Bakklandet i Trondheim for vel 43 millioner kroner. Blir den solgt for den prisen blir den Trondheims dyreste noensinne.

Samme meglerselskap melder også om at mange av de boligene som selges i dette segmentet, selges utenom de vanlige salgskanalene, da både kjøpere og selgere ønsker så lite oppstuss om salget som mulig.

Legger pengene i bolig

– Slik har vi spart mye penger, og dermed hatt mye tilgjengelig. Mange legger disse pengene igjen i bolig, sier hun.

En annen faktor er, ifølge Meier, frykt for gjeninnføring av arveavgift ved et eventuelt regjeringsskifte, noe som har gjort at flere har valgt å dele ut arv på forskudd.

Den siste faktoren er optimisme. Troen på at den norske- og globale økonomien vil komme seg på beina etter koronaen er sterk.

Sterk tro på boligmarkedet

– Dette ser vi gang på gang. Når vi selger lite av de dyreste boligene, er det tegn på liten tro på boligmarkedet litt på sikt fremover. Det motsatte tilfellet, indikerer en tro på at markedet kommer til å fortsette å øke. Nå er det ikke tvil om at troen på boligmarkedet framover er veldig sterk, mener Meier.

