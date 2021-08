Næringslivsprofiler refser Witzøe for utspill om formuesskatt

– Å true med å flytte ut er noe jeg synes en skal holde seg for god for, sier Kolonial.no og Oda-gründer Karl Munthe-Kaas, ifølge næringslivsavisa E24.

Torsdag gikk laksemilliardær og Salmar-sjef Gustav Witzøe, knallhardt ut mot en rødgrønn økning av formuesskatten. Han fikk deretter passet sitt påskrevet av blant annet norske politikere.

Debatten om formuesskatt er ikke ny. Tidligere i år forklarte Witzøe i MN24 hvordan eierne i Salmar betaler 426 millioner kroner i skatt som konkurrentene ikke trenger å betale.

I et innlegg på Facebook mener likevel nevnte Karl Munthe-Kaas ifølge E24 at skatten ikke går utover inntektene og kapitalen til selskapet, men formuen til privatpersoner.

Etisk lite gjennomtenkt

– Du kan helt fint argumentere mot formuesskatten privatøkonomisk, men det å begynne å true med å flytte ut er noe jeg synes en skal holde seg for god for, sier Munthe-Kaas til E24.

Han slår fast at det ikke er frivillig å betale skatt, men at det å flytte ut av landet er en mulighet man har.

– Men å gjøre det fordi en ikke vil betale skatt etter at man har tjent formue her i landet, det er etisk lite gjennomtenkt, sier han.

Også Andreas Thorsheim. gründer og CEO i solenergiselskapet Otovo, går ut mot Witzøe i en artikkel hos DN.

På sin egen Linkedin-side skriver Thorsheim:

"I dag sier Karl Munthe-Kaas og jeg at utflagging som trussel fra milliardærer ikke hører hjemme. Når du bygger en bedrift nyter du godt av en arbeidsstyrke som er utdannet av fellesskapet, infrastruktur som er bygget av fellesskapet, handelsavtaler som er fremforhandlet av fellesskapet. Da kan du ikke løpe fra regningen.I Witzøes tilfelle er situasjonen også den at han til nå har sluppet å betale grunnrente, en helt rimelig skatt på meravkastning som kommer av å utnytte naturressursene til fellesskapet. Denne skatten må på plass, og vi må verne bedre om naturen enn at oppdrettsnæringen bare tar seg til rette, med store konsekvenser for livet i fjordene og elvene våre", står det på Thorsheims Linkedin-side.

Stakk frem hodet

– Når jeg har valgt å stikke hodet frem og fortelle sannheten, må jeg finne meg i å få motbør. Men jeg hadde ikke regnet med at dette skulle få en så hatsk og personlig form, sier Witzøe til E24.

Han mente den tappet bedrifter for ressurser, og at det kan komme en dag der det blir aktuelt for familien å flytte til utlandet for å unngå skatten.

Formuesskatten i Norge krever 0,85 prosent skatt i året på formue over 1,5 millioner. Det er 8500 kroner per million.

Ifølge Kapital var Witzøe god for 33,5 milliarder kroner i 2020, og er Norges sjette rikeste mann. I de offisielle skattelistene for 2020 står han oppført med rundt 316 millioner kroner i formue og 66 millioner kroner i inntekt. Gustav Witzøe betalte 23,6 millioner kroner i skatt i 2020.

Hans sønn, Gustav Magnar Witzøe, står med en formue på 20,9 milliarder kroner og er med det den rikeste personen i Norge. Han hadde en inntekt på 182 millioner kroner i 2020. Han betalte drøyt 235 millioner kroner i skatt samme år.

