Mattilsynet bekymret for produkter med kreftfremkallende stoff

Alt fra leverpostei til sardiner og bearnéssaus er blitt trukket fra norske butikker fordi de inneholder johannesbrødkjernemel (E410) med det ulovlige stoffet etylenoksid.

– Det er en relativt stor mengde produkter da dette tilsetningsstoffet inngår i en del hverdagsprodukter, sier Vigdis Jenderå i Mattilsynet til NRK.

Johannesbrødkjernemel er et godkjent tilsetningsstoff i seg selv, men blant annet i tyrkisk johannesbrødkjernemel er det påvist etylenoksid, som er et plantevernmiddel som er forbudt i EU/EØS-landene.

Flere land

– Tilbaketrekkingene kommer som følge av at flere land i Europa den siste tiden har avdekket funn av etylenoksid i johannesbrødkjernemel (E 410). Lignende tilbaketrekkinger pågår i flere europeiske land, sa direktør for avdeling regelverk og kontroll Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet til NTB for noen dager siden.

Johannesbrødkjernemel er et smakløst bindemiddel og brukes mye i glutenfri og vegansk matlaging. Tilsetningsstoffet benyttes som stabilisator og fortykningsmiddel i en rekke matvarer.

Mange matvarer

På listen med produkter som er trukket fra markedet, står blant annet partier med Stabburets posteivarianter, rømmedressing solgt i små poser som tilbehør til noen varianter av BigOne pizza, Froneri Smarties Pop-Up iskrem, Eldorado Fløtegratinerte potet, Rema 1000 Fløtegratinerte poteter, Béarnaise J & M 220g og Béarnaise Coop Smak 220 g.