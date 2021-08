Økning i antallet lynskader i juli

– Jeg har aldri vært borti at vi har hatt så mange lynskader midt på sommeren før, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Hittil har forsikringsselskapet registrert 565 skader på bygninger og innbo etter lynnedslag og elektrisk fenomenskade i juli.

De fleste av skadene stammer fra siste halvdel av måneden, og fylkene Viken, Agder, Innlandet og Vestfold og Telemark skiller seg ut med flest skader.

– Totalt snakker vi nok om skader for millioner av kroner her, men hva erstatningskostnadene ender på, er for tidlig å estimere, sier Brandeggen.