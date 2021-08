Flytter til Trondheim og åpner nytt kontor

– Trondheim trenger et sånt miljø, sier Bjarne-Håkon Hanssen i Kruse Larsen til nettstedet Kom24.

Bjarne Håkon Hanssen og kona, Inger Mette Nilstad, som også jobber i selskapet, skal flytte fra Levanger til Trondheim, opplyser han til Kom24. Det er en del av avgjørelsen om å opprette kontor i Trondheim, for selskapet som driver innen strategisk rådgivning for norske virksomheter.

Hanssen var med og grunnla selskapet, sammen med Jan-Erik Larsen. Mange av rådgiverne i selskapet har bakgrunn fra media, eller fra politikk, slik som Bjarne Håkon Hanssen selv. Han er kjent fra mange år som profil i Arbeiderpartiet, deriblant som statsråd i flere år.

Styreleder Lisbeth Berg-Hansen i Kruse Larsen AS bor dessuten i Trondheim, og jobber for selskapet.

- Spennende område

– Da er vi tre stykker som er der og vi synes det er mye spennende i trøndersk næringsliv, særlig innen havbruk men og teknologi via miljøene til Sintef og NTNU, sier Hanssen til Kom24.

Han sier Kruse Larsen har mange kunder i Trøndelag, og viser til blant annet flere på Frøya, hvor han dessuten har hytte. MN24 skrev tidligere i år om at i den forbindelse har engasjert seg i det lokale næringsforumet.

Lite konkurranse

Ifølge Kom24 er det ikke særlig konkurranse innen det området Kruse Larsen jobber med. Hanssen sier til Kom24 at de kan bli flere i Trondheim på sikt, men at det samtidig ikke er planer om etableringer andre steder i landet.

Regnskapstallene for 2020 er ikke klare ennå, men ifølge proff.no hadde Kruse Larsen AS inntekter på nesten 41 millioner kroner i 2019, og et resultat før skatt på nesten 6,9 millioner kroner. Bjarne Håkon Hanssen eier 29 prosent av selskapet.

