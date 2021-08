Melder om en svært god sommer i Trøndelag: - Resultatene har ikke kommet av seg selv

– 2020 bød på en overlegen sommer for trøndersk reiseliv, da nordmenn gjenerobret Norge som ferieland. Det var spenning knyttet til om suksessen kunne fortsette i år. Fra flere aktører meldes det nå om en svært god juli, skriver Trøndelag Reiseliv i en pressemelding.

Populære familieaktiviteter

Opplev Oppdal, Norway Nature i Flatanger og Fosen Aktiv er blant aktørene som kan rapportere om gode tall. Opplev Oppdal hadde 100 flere på familie-rafting, og 400 flere på normaltur-rafting i juli, sammenlignet med i fjor. Norway Nature på sin side har hatt rundt 15 prosent flere familier på ørnesafari i sommer, mens 1600 personer har prøvd Via Ferrata på Fosen.

– Spesielt på godværsdagene har det vært skikkelig trøkk, sier daglig leder Andreas Dahl i Fosen Aktiv.

Sommer i Borggården i Trondheim hadde ti prosent økning fra fjoråret, mens Stiklestad samlet juli-besøkende tilsvarende 22 prosent økning.

Namsskogan familiepark hadde per uke 31 6000 flere besøkende sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge pressemeldingen.

– Vi gleder oss sammen med aktørene og destinasjonsselskapene. Men resultatene har ikke kommet av seg selv. Det er en voldsom omstillingsevne i reiselivet. Mange av tilbyderne har måttet vri tilbud mot helt nye målgrupper, og det ligger mye hardt arbeid bak disse resultatene, sier kommunikasjonssjef Bjørn Tore Hals i Trøndelag Reiseliv.

Nedgang for museene

Også flere overnattingssteder melder om gode tall, ifølge Trøndersk Reiseliv. Scandic Stiklestad og Øyna landskapshotell i Inderøy hadde henholdsvis 95 og 99 prosent belegg i juli.

Andre aktører melder imidlertid om nedgang. Nidarosdomen hadde 45 200 besøkende i juli – tolv prosent færre enn i fjor.

– Vi er faktisk på nivå med et normalår, enda vårt største sommermarked ikke har vært her i år. Ingen utenlandske turister og omtrent ikke cruisetrafikk. I tillegg var fjoråret usedvanlig bra, og med et besøk vi overhodet ikke var forberedt på, sier avdelingsdirektør for publikumsavdelingen i Nidaros domkirkes restaureringsarbeider, Anne Strømmen, i pressemeldingen.

Også de 12 museene i Mist hadde nedgang. I juli opplevde museene samlet omtrent 19 prosent nedgang i besøket sammenlignet med 2020, som var et toppår for mange av museene.