Helsesista har allerede vært det - nå er det klart hvem som kan bli Årets Ladejarl og få to millioner kroner

– Årets Ladejarl viser at personlig ansvar og engasjement er oppskriften for å skape resultater vi andre kan unne og beundre. Årets Ladejarl skal også evne å gjøre andre gode. De ti kandidatene som nå er med i finaleheatet bemerker seg gjennom sin stå-på-vilje for å skape noe større enn seg selv, sier Odd Reitan i en pressemelding.

Helle Aanensen var den siste som ble hedret med verdiprisen Årets Ladejarl i 2019, for sitt verdibaserte arbeid for å hjelpe kreftsyke.

LES OGSÅ i ADRESSA: Skulle få beskjed om ladejarl-pris – ba Reitan ringe igjen (+)

I 2018 var det hun alle kjenner som Helsesista, Tale Tale Maria Krohn Engvik, som vant den gjeve prisen og to millioner kroner.

LES OGSÅ: Helsesista fikk ladejarl-pris (+)

Ti mulige ladejarler

Juryen består av advokat Lars G. Norheim, tidligere vinner av Årets Ladejarl og generalsekretær i Stine Sofie Stiftelse, Ada Sofie Austegard, stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland, regissør Amalie Reitan og Colonialmajor Odd Reitan.

– Årets topp 10-liste består av dyktige enkeltmennesker som brenner for å hjelpe andre. Vi i juryen skal nå velge mellom ti potensielle ladejarler som har vist lidenskap og dedikasjon i sitt arbeid for å gjøre samfunnet til et varmere sted, sier Ada Sofie Austegard, tidligere vinner av Årets Ladejarl 2017 og nå jurymedlem.

Her er årets kandidater til verdiprisen Årets Ladejarl:

* Adrian Tollefsen er grunnlegger og generalsekretær i Mental Helse Ungdom.

* Aleksander Helmersberg startet Milla Says AS for å hjelpe mennesker med kommunikasjonsutfordringer, manglende eller begrenset verbal tale til å bli forstått og forstå sine nærmeste.

* Trude Jacobsen er grunnlegger av Dråpen i Havet. Kjent for resultater i arbeidet med å hjelpe flyktninger som ikke kommer seg videre til et bedre liv hvor integrering, samhold og aktiviteter er viktig.

* Gunhild A. Stordalen, grunnlegger av EAT, som jobber med helse, miljø og dyrevelferd.

* Birgit Skarstein, profilert toppidrettsutøver, medaljegrossist, foredragsholder og den første deltakeren med rullestol i TV-programmet Skal vi danse.

* Mats Zuccarello, ishockeyproff i NHL, startet Zuccarellostiftelsen for å gi alle en barndom med muligheter til å utfolde seg gjennom idrettsglede, lek, mestring og moro.

* Javad Mushtaq, grunnlegger og leder for MinMentor og MAK.

* Jan Christian Vestre er vekstskaper og tredjegenerasjons møbelskaper som brenner for bærekraftig drift og produksjon med nullutslipp. En bedriftsleder som tydelig tar samfunnsansvar.

* Jan Gunnar Skogås, sykehusdirektør ved St. Olavs hospital, avd. Røros, har gjennom nytenking og teknologi økt behandlingskapasiteten og reduserte rehabiliteringstiden ved sykehuset.

* Deeyah Kahn, filmregissør. Kjent for å belyse tema som ekstremisme og radikalisering og muslimske kvinners rettigheter.

Følg MN24 på Facebook

Deles ut på Lade Gaard

Årets Ladejarlpris skal tildeles et enkeltmenneske som motiverer likegyldighet, tar i et ekstra tak i lokalsamfunnet, i næringslivet, i organisasjoner eller på andre måter, heter det i pressemeldingen fra Reitan AS.

Selve prisutdelingen skjer på Lade Gaard i Trondheim, 11. september kl. 11:00.

LES OGSÅ: Reitan rundet 100 milliarder i 2020 (+)