Trondheimsbyrå vant nasjonal kunde-kåring

– Som konkurransemennesker er vi glade i å vinne heder og ære for jobbene våre. Og er det en konkurranse jeg virkelig setter pris på å vinne, så er det kundetilfredshet. Det finnes ikke noe bedre enn fornøyde kunder, sier byråleder i HK reklamebyrå, Olav Svartøien, i en pressemelding.

Regis Byråstudie er en bransje- og kundestudie, som årlig kartlegger hvor fornøyde norske kommunikasjonskjøpere er med sine byråer.

I Årets Byrå 2021 har Regi samlet over 500 svar fra bedrifter som har vurdert byråene de har kjøpt kommunikasjonstjenester fra, med vurderinger av nesten 80 byråer over hele landet. I kategorien for Reklamebyrå vant HK foran flere profilerte oslobyråer, blant annet.

Har fremgang

– Det som er ekstra gledelig med årets undersøkelse er at vi ser klar framgang på områder vi har jobbet bevisst med over tid. Som digital kompetanse, administrative rutiner og leveringsevne, sier Svartøien.

– Byråets engasjement og høye kreative nivå trekkes frem av kundene som de viktigste grunnene til at de velger HK. Det er en tilbakemelding som gjør meg stolt på vegne av alle som jobber her. Det er akkurat et slikt byrå vi ønsker å være, sier Svartøien.

HK reklamebyrå har 15 medarbeidere, og holder til i det gamle Posthuset i Trondheim, sammen med søsterselskaper i HK Bits, HK Link, Tank Design og Rosenborg Reklame.

