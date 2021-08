Få store bedrifter kutter i tråd med Parisavtalen

Nesten 60 prosent av bedriftene har tallfestede mål for klimakutt, viser gjennomgangen. Den viser også at kun to av ti bedrifter rapporterer de indirekte utslippene, noe som kan bety at mørketallene for utslipp er store.

– Det som virkelig betyr noe, er indirekte utslipp. Selger du klær i Norge, så bør du ta med i klimaregnskapet hvor mye CO2 som slippes ut i produksjonen, og transport av varene. At daglig leder i kleskjeden reiser mindre med fly, er så klart bra, men det er ikke der skoen trykker, sier bærekraftsleder Hanne Løvstad i PwC.

Det er Posten, Storebrand, Schibsted og Vinmonopolet som kan vise til utslippskutt på nivået som kreves for å komme i mål med Parisavtalen, ifølge PwC.

Klimavinneren

Klimavinneren er Posten. De har kuttet totalt over 100 000 tonn CO2 (18 prosent) de siste tre årene.

- Fortsetter de i samme retning så vil de halvere sine utslipp i 2030, og det tar jeg av meg hatten for, sier Løvstad som hjelper virksomheter i Norge med bærekraft. De tre andre vinnerne Storebrand, Schibsted og Vinmonopolet viser også til utslippskutt som kreves for å komme i mål med Parisavtalen.

Fire andre selskaper har ifølge PwC redusert sitt klimaavtrykk de siste tre årene:

Cermaq

Equinor

Mowi

Yara

Trønderske med rapportering

I PwC sin oversikt er det fire selskaper med hovedkontor i Trøndelag, som har "god rapportering om egne klimagassutslipp":

Norway Royal Salmon

Reitan AS

Salmar

Sparebank 1 SMN

Hele lista over alle norske selskaper som har god rapportering kan du se nederst i saken.

Blant de 20 selskapene som i 2020 rapporterer sine indirekte klimagassutslipp, er de indirekte utslippene i snitt 10 ganger større enn summen av selskapenes direkte klimagassutslipp.

Andelen er ifølge PwC aller størst for bank- og finansbransjen, hvor indirekte utslipp utgjør 99,97 prosent av de totale utslippene. I energibransjen, inklusive olje og gass, utgjør indirekte utslipp 95 prosent av totalen, mens den i varehandel og retail utgjør 89,7 prosent.

Flere med målsetninger

Andelen er lavest for oppdrettsnæringen og industriselskaper, men også her utgjør indirekte utslipp 85 prosent og 75 prosent av de totale utslippene, skriver PwC.

Tre av ti selskaper har satt strategiske mål for utslippskutt i tråd med Parisavtalen. Og fire av ti har en tydelig klimastrategi (i motsetning til for tre år siden da tallet var nesten én av ti). Funnene indikerer at mange selskaper kan ha satt mål og lagt en strategi for kutt uten at de har gjort en god nok kartlegging av dagens utslipp.

– Det er lettere å sette mål enn å oppnå resultat. I verste fall er det en fare for at mange selskaper ikke vil nå målene og at klimaendringene vil forsterkes. Vi må kutte raskere, sier Løvstad.

Stadig flere selskaper rapporterer åpne klimaregnskap

Blant de 100 største selskapene i Norge er det 81 som har offentlig tilgjengelig rapportering av tallfestede resultater for klimagassutslipp i 2020, melder PwC.

– Et godt klimaregnskap er utgangspunktet for å jobbe målrettet med å redusere klimautslipp. Det er derfor positivt at over åtte av ti har åpne klimaregnskap. Men målet må være at alle har oversikt over egne utslipp og rapporterer åpent om hvordan de reduserer utslippene, sier Løvstad.

I 2020 er det mange flere selskaper som også har satt kvantitative mål for reduserte klimagassutslipp. For første gang har over halvparten - 59 prosent - av de største selskapene i Norge tallfestet sine mål for lavere klimapåvirkning, opp fra 49 prosent i 2019.

PwCs Klimaindeks er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan Norges 100 største selskaper jobber med bærekraft. Informasjonen er hentet fra selskapenes egen rapportering og analysert og vurdert av PwCs team.

AF Gruppen

Agder Energi

Aker BP

Aker Solutions

Aker ASA

Atea

Austevoll Seafood

Avinor

Bane NOR

BKKBorregaard

Coop Norge

Crayon Group

DNB

DNO

DNV GL

DOF

Eidsiva

Elkem

Entra

Europris

Fjordkraft Holding

Fremtind Forsikring

Gjensidige Forsikring

GK Gruppen

Grieg Seafood

Hafslund ECO

KLP

Komplett

Kongsberg Gruppen

Lerøy Seafood

Lyse

Mesta

Moelven Industrier

Møller Mobility Group

Nammo

Norconsult

Norgesgruppen

Norsk Hydro

Norsk Tipping

Norsk Rikskringkasting

Norske Skog

Nortura

Norway Royal Salmon

OBOS

Odfjell SE

Olav Thon Gruppen

Orklab

Reitan

Ruter

Salmar

Solstad Offshore

Sparebank 1 SMN

Sparebank 1 SR-Bank

Sparebanken Vest

Sporveien

Statkraft

Statnett

Sval Energi

Telenor

Tine

Tomra Systems

UNO-X Energi

Varner Holdings

Veidekke

Vygruppen

Wallenius Wilhelmsen

XXL

Rapporterer ikke

Følgende selskaper rapporterer ifølge PwC ikke om egne klimagassutslipp:

Avarn Security

Bama Gruppen

Bertel O Steen

Coast Seafood

Consto

Fatland Gruppen

Hurtigruten

Hæhre & Isachsen

Løvenskiold-Vækerø

Nordic Choice

Norges Råfisklag

Norsk Gjenvinning

Power International

Bunker Oil

Seaborn

Torghatten

Troms Kraft

Visma

Widerøe

