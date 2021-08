Nærmer seg 300 000 digitale abonnenter

- Polaris Media har lagt bak seg et sterkt andre kvartal. Særlig er annonsemarkedet i klar bedring for mediehusene både i Norge og Sverige, sier konsernsjef Per Axel Koch, i en pressemelding tirsdag morgen.

Nøkkeltallene for Polaris Media-konsernet andre kvartal 2021:

EBITDA på 112 millioner kroner, økning fra 88 millioner i 2020

Driftsinntekter på 917 millioner kroner, en økning fra 844 millioner kroner i 2020

Driftskostnader på 808 millioner kroner, økning fra 762 millioner i 2020

Antall digitale abonnement har økt fra 232 000 til 278 000 siden andre kvartal 2020

Antall daglige brukere på mobil har økt fra 919 000 til 977 000 siden andre kvartal 2020

Mediehusene i den norske delen av virksomheten har ifølge Polaris Media en samlet inntektsvekst på ni prosent, mens mediehusene i svenske Stampen Media har en inntektsvekst på 12 prosent.

Polaris Media har nå 278 000 digitale abonnement, 977 000 daglige brukere på mobil og rundt 60 mill. sidevisninger per uke.

Netthandel

Trykkerivirksomheten har en stabil inntektsutvikling, mens distribusjonsvirksomheten har en inntektsvekst på 27 prosent mot i fjor, hovedsakelig som følge av satsingen på distribusjon av netthandelsprodukter.

- Konsernet ble større i andre kvartal. Vi er svært fornøyde med at vi har doblet eierandelen i Stampen Media til 70 prosent til en fordelaktig pris på 258 millioner svenske kroner. Vi ser også at fremgangen til Stampen Media fortsetter i andre kvartal, sier Koch.

I tillegg er nye inntektsstrømmer stadig viktigere for Polaris Media. Koch viser til investeringene i e-sportselskapet Good Game og Folkeinvest som eksempler på denne type satsinger.

Nøkkeltallene for Polaris Media (Norge) andre kvartal 2021:

EBITDA på 89 millioner kroner, en økning fra 82 millioner i 2020

Driftsinntekter på 568 millioner kroner, en økning fra 520 millioner i 2020

Driftskostnader på 482 millioner kroner, en økning fra 444 millioner i 2020

Norsk vekst

Vekst i digitale abonnements- og annonseinntekter, i tillegg til økte distribusjonsinntekter, gir en økning i EBITDA for den norske delen av konsernet. Antall digitale abonnement i Norge har økt fra 146 000 til 173 000 siden andre kvartal 2020, en vekst på 19 prosent.

Nøkkeltallene for Stampen Media (Sverige) andre kvartal 2021:

EBITDA på 23 millioner kroner, økning fra seks millioner i 2020

Driftsinntekter på 349 millioner kroner, økning fra 324 millioner i 2020

Driftskostnader på 326 millioner kroner, økning fra 318 millioner i 2020

Økningen i EBITDA i Stampen Media skyldes i hovedsak vekst i digitale annonse- og abonnementsinntekter og vekst i distribusjonsinntekter, opplyser Polaris Media. Antall digitale abonnement har økt fra 86 000 til 106 000 siden andre kvartal 2020, en vekst på 23 prosent.

Finn-andel stiger

Polaris Medias eierandel i FINN.no (9.99 prosent) er nå verdsatt til 2 875 millioner kroner, som er en økning på 407 milioner siden første kvartal. I tillegg fortsetter den sterke fremgangen for Helthjem Netthandel, hvor Polaris Media har en eierandel på 34 prosent.

Konsernet har en kontantbeholdning på 573 millioner kroner og rentebærende gjeld på 497 millioner kroner ved slutten av andre kvartal 2021, melder konsernet.

