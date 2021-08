Foreløpig ingen snuoperasjon fra regjeringen om permitteringsregler

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til NTB at han skal møte partene i arbeidslivet fredag, men han ønsker fortsatt å fase ut dagens ordninger i oktober.

– Det aller viktigste vi gjør nå, er å sørge for at flere som står uten jobb har etterspurt kompetanse og kommer inn igjen i arbeidslivet. Utvidet permittering kan forsinke omstillinger og gjøre at det tar lengre tid før folk kommer tilbake til ordinært arbeid, sier han til NTB.

Isaksen påpeker at regjeringen har endret permitteringsreglene flere ganger gjennom pandemien for å unngå unødvendige oppsigelser, og at Stortinget tok stilling til dagens regler så sent som i juni.

Rødt vil hasteinnkalle Stortinget

Rundt 80.000 nordmenn kan få kutt i dagpengene når kriseordningen går ut 1. oktober.

Lørdag skrev NRK at det nå er flertall på Stortinget for å overkjøre regjeringen og sørge for en forlengelse av ordningene for permitterte under pandemien før de går ut 1. oktober.

Rødt vil hasteinnkalle Stortinget for å behandle saken og på den måten tvinge regjeringen til å snu.

Dette skal behandles i presidentskapet på Stortinget tirsdag.

– Nå forventer vi at flertallet i presidentskapet (Ap, Sp, Frp) svarer positivt på henvendelsen vår, og at vi i dialog med flertallspartiene og fagbevegelsen avklarer nøyaktig hvordan vi sikrer en best mulig bestilling fra Stortinget til regjeringen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

Han påpeker at krisen langt ifra er over for alle næringer.

– Smittetallene er rekordhøye, og flere sektorer er fortsatt i knestående. Tillitsvalgte i reiselivsbransjen roper varsku og frykter masseoppsigelser. Derfor må vi forlenge permitteringsperioden. Og det haster. Prosessen med å si opp folk tar tid og er allerede i gang, sier Moxnes.

Ap ber regjeringen ordne opp selv

Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud, som er første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, sier at hennes parti foreløpig ikke har tatt stilling til kravet om å hasteinnkalle Stortinget.

Hun forventer egentlig at regjeringen tar signalene fra stortingsflertallet på alvor og ordner opp selv.

– Det er regjeringen som har ansvar for situasjonen. Det er de som kan sette seg ned med partene og finne en løsning. Da regner jeg med at regjeringen har registrert at det er flertall på Stortinget for å forlenge og forholder seg til det, sier hun til NTB.

Aasrud tolker det som et positivt tegn at arbeidsministeren sier at han skal møte partene i arbeidslivet fredag.

– Det er helt nødvendig. Det har tatt veldig lang tid uten at de har tatt tak i det, sier hun.

Frp: Forventer at regjeringen rydder opp

Komitéleder Erlend Wiborg (Frp) i arbeids- og sosialkomiteen forventer også handling fra regjeringen.

– Frp vil ikke sitte stille og se på at vi mister levedyktige arbeidsplasser på oppløpssiden av pandemien. Jeg forventer at regjeringen her rydder opp og ser at det for visse bransjer fortsatt er behov for utvidede regler, sier han.

Foreløpig har det først og fremst vært snakk om å forlenge permitteringsreglene for de bransjene som sliter mest.

Rødt ønsker også å forlenge de forbedrede dagpengeordningene.

– Nå står mange tusen i fare for å miste dagpengene sine fordi de har nådd maksimal stønadsperiode, og 80.000 risikerer å rase ned i dagpenger. Det kan vi ikke godta, sier Moxnes.

Arbeidsministeren påpeker på sin side at arbeidsledigheten allerede har gått kraftig ned.

– Vi prioriterer tiltak for å hjelpe bedriftene med å ta tilbake sine ansatte, slik som lønnsstøtte på opp mot 25.000 per arbeidstaker som kommer tilbake i jobb, sier han.