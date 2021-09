Høye strømpriser sender inntektene til værs i Trønderenergi

Høy produksjon, gode kraftpriser og effektiv drift bidro til at Trønderenergi økte det underliggende driftsresultatet til 229 millioner kroner, mot 66 millioner kroner i første halvår i 2020, melder selskapet selv.

- Vi har en spisset og effektiv organisasjon som leverer resultater hver eneste dag. Samtidig lever vi av og med strømprisene. Denne gangen slår prisene inn i regnskapene våre på en veldig positiv måte. Mens strømprisen var rekordlav i første halvår i 2020, var den uvanlig høy i samme periode i år. Ved årsskiftet skjedde det et markert skifte i etterspørsel og pris, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi i en pressemelding.

Halvårsresultatet til Trønderenergi, er med det mange ganger bedre enn driftsresultat for hele 2020, som endte på 87 millioner kroner, melder selskapet. Trønderenergis resultat før skatt i første halvår i 2021 endte på samme nivå som året før, 110 millioner kroner, mot 117 millioner året før.

LES OGSÅ: Gjersvold tror på lav strømpris i mange år i Midt-Norge (+)

Fornøyd

Underliggende driftsresultat er justert for effekter som ikke er relatert til daglig drift, og er derfor en sterk indikator på lønnsomheten i kjernevirksomheten.

- Jeg er veldig godt fornøyd med utviklingen i Trønderenergi. Vi ligger an til et godt økonomisk år, og er i rute for å kunne betale ut et solid utbytte for året 2021, som er en viktig del av samfunnsoppdraget vårt. Det årlige utbyttet bidrar til at våre kommunale eiere kan tilby innbyggere sine best mulig tjenester, sier Gjersvold videre.

Trønderenergi hadde i første halvår en strømproduksjon på 1139 GWh, som utgjør 97 prosent av normalproduksjon. Energikonsernet oppnådde en kraftpris på 35,1 øre/kWh, som er mer enn en dobling sammenlignet med samme periode i fjor (15,6 øre/kWh). Gjennomsnittlig kraftpris for Midt-Norge (NO3) ble i samme periode 35,9 øre/kWh, (mot 10,9 øre/kWh tilsvarende periode i 2020).

LES OGSÅ: Deler ut millioner i utbytte til kommunene (+)

Milepæl

Sammen med Stadtwerke München kjøpte Trønderenergi i april Statkraft ut fra Norges nest største vindpark, Roan vindpark i Åfjord. Trønderenergi tok i februar også over operatørskapet i vindparken.

- Overtagelsen av majoritetseierskapet og operatørskapet ved Roan vindpark var en milepæl for oss, og noe vi har jobbet for i lang tid. Trønderenergi skal bli et ledende selskap innen produksjon av fornybar energi i Norge, og vindkraft er helt sentralt i denne strategien, sier Gjersvold.

Trønderenergi eier og driver store vannkraftanlegg og har utviklet vindkraft i Norge i mange år. Trønderenergi eies av 18 kommuner i sørlige del av Trøndelag, og KLP.