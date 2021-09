Vil lage lys av søppel

Først ut i det nye merkenavnet CirculineTM er lyskilder, nærmere bestemt LED downlights.

- Vi skal rett og slett sørge for at søppelet til folk kan plasseres i taket, og gi noe så viktig som lys, forteller administrerende direktør i CTM Lyng, Terje Lillemo, i en pressemelding.

Han kan videre opplyse om at selskapet har levert inn en patentsøknad på det å produsere denne type produkter i resirkulert materiale. Samtidig legger Lillemo til at også kvaliteten på produktene skal bli bedre enn det som finnes i dag, med langt bedre levetid.

- Selv om LED-kilden i seg selv kan skilte med lang levetid, ligger utfordringen i mange sammenhenger på LED-driveren. Derfor har vi satt i gang et utviklingsprosjekt som skal sikre at hele produktet får like lang levetid som er oppgitt for selve lyskilden.

Økte strømpriser

På grunn av økte strømpriser i industriland og økt bevissthet på bærekraft, er det forventet at den globale etterspørselen etter LED downlights vil eksplodere de neste årene.

- De fleste lyskildene blir i dag produsert for å kastes i det øyeblikket de ikke virker lenger, og det passer ikke særlig godt inn i et bærekraftig tankesett. Ifølge Lillemo er verden avhengig av aktører som tør å tenke nytt innenfor dette feltet, noe han mener CTM Lyng nå gjør.

Skal bli enklere

- I dag består en downlight av bestanddeler som gjør at tiden det tar å demontere produktet, aldri vil kunne forsvare reparasjon. Med Circuline skal vi gjøre det enkelt å plukke produktene fra hverandre for å om mulig reparere det uten at det koster skjorta, eller resirkulere delene til bruk i nye produkter, som for eksempel nye lyskilder. Selv om CTM Lyng ennå ikke har et ferdig produkt å vise til, har selskapet valgt å gå bredt ut med planene om å produsere sirkulærøkonomiske lyskilder i Norge.