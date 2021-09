Enda flere varer trekkes tilbake på grunn av kreftframkallende stoff

Blant produktene som trekkes tilbake, er Solvinge Kyllingnuggets 300g med holdbarhetsdato 8.9.21 til 25.9.21 solgt i Rema 1000-butikker over hele landet.

Også Coop rekesalat 180g med holdbarhetsdato 1.11.21 og Coop rekesalat 320g med holdbarhetsdato 2.11.21 er blant varene som trekkes tilbake.

Den fullstendige listen over nye varer, oppdatert onsdag, er lagt ut på matportalen.no.

Listen over produkter som tidligere er trukket tilbake, ligger også her.

Stoffet er ikke akutt giftig, men inntak over tid kan utgjøre en helserisiko.

Nortura trekker tilbake flere posteier og panerte produkter etter funn av det kreftfremkallende plantevernmiddelet etylenoksid.

Produktene kalles tilbake etter pålegg fra Mattilsynet, opplyser Nortura i en pressemelding.

Det gjelder blant annet Gilde GO' Mager Postei Ovnsbakt 180g med holdbarhetsdato 21.11.2021 og Gilde Ovnsbakt Leverpostei Grov 180g med holdbarhetsdato 19.11.2021.

En lang rekke produkter er fjernet fra butikkene etter funn av etylenoksid i råvarer.

Kan skade arvestoff

Etylenoksid er et plantevernmiddel som ikke skal være til stede i mat og fôr. Studier viser at etylenoksid kan skade arvestoffet vårt (DNA), og det er ikke mulig å sette trygge nivåer for inntak av stoffet. EU/EØS har derfor forbudt bruk av etylenoksid i matproduksjon. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid.

