Går likevel med på å forlenge koronapermittering

Reglene blir forlenget til 1. november, skriver VG.

Den spesielle permitteringsordningen under koronapandemien utløper 1. oktober, noe som kan få store konsekvenser for 80.000 arbeidstakere.

Arbeiderpartiet, SV og Rødt har tidligere truet med å hasteinnkalle Stortinget for å tvinge fram en slik forlengelse. Ifølge nettstedet E24 så mener Røe Isaksen at et nytt Storting må se på saken.

– Et nytt storting får eventuelt se hvordan situasjonen er da, sier han, og påpeker at en forlengelse har flere ulemper.

– Vi har vært opptatt av å få frem at situasjonen i norsk økonomi er mye bedre. Ledigheten går veldig raskt ned, selv om vi det fortsatt er for mange som står uten jobb, sier ministeren videre.

LO skuffet

LO-sjef Peggy Hessen Følsvik var skuffet etter møtet, men sier ifølge E24 at en måned forlengelse av disse reglene er «bedre enn ingenting»:

– Jeg skulle gjerne sett at vi nå kunne gi bedriftene og de ansatte en forutsigbarhet frem til nyttår. Vi får si at dette i alle fall er en halv seier til oss. Vi setter vår lit til at et nytt stortingsflertall er med oss på å få på plass ordningen når vi kommer til oktober.

LO-sjefen sier hun har tiltro til at en eventuell ny rødgrønn-regjering vil sørge for ytterligere forlengelser.

NHO var imot

– Vi ser en rask bedring nå i arbeidsmarkedet. og det er også årsaken til at vi har vært tilbakeholdne med å argumentere for en utvidelse av permitteringsordningen, sier Nina Melsom, arbeidsdirektør i NHO.

Hun sier videre at NHO likevel har forståelse for utvidelsen.