Aqua-Nor går som planlagt

Etter lang tid med usikkerhet på grunn av koronapandemien, fjerner arrangøren fredag ettermiddag all tvil: Det blir messe i august 2021.

- Norske myndigheter har nylig presentert oppdaterte retningslinjer for smittevern. Her blir messer likestilt med kjøpesenter, noe som betyr at Aqua Nor kan arrangeres fysisk. Styret i Nor-Fishing har derfor besluttet at Aqua Nor 2021 vil gå som planlagt i august! Det betyr at vi skal møtes i Trondheim – og digitalt, skriver daglig leder Kristian Digre i Stiftelsen Nor-Fishing, i en pressemelding.

Messen skal arrangeres i Trondheim Spektrum mellom 24. og 27.august.

- Det er med stor glede vi annonserer at vi endelig kan møtes i Trondheim Spektrum. Vi legger opp til en fysisk messe i tråd med gjeldende smittevernregler, og skal sørge for at arrangementet foregår på en trygg måte, heter det videre fra Digre.

Aqua Nor 2021 vil i tillegg foregå på en digital messeplattform. Det skal gi enda flere muligheter til å samles, siden besøkende som ikke har mulighet til å møte opp fysisk kan delta hvor og når det passer.