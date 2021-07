Børsdrama i midtnorsk oppdrett

NTS ASA (tidligere Namsos Trafikkselskap) har tilbudt å kjøpe alle utestående aksjer i NRS (Norwegian Royal Salmon ASA) for 209 kroner per aksje. De har tidligere varslet at de ville selge seg ned, men har nå ombestemt seg.

Budet verdsetter NRS til 9,2 milliarder kroner – nesten to milliarder høyere enn det børsen priset selskapet til før tilbudet ble gitt. Men styret i NRS mener at er for lavt.

Anbefaler ikke å akseptere

I en børsmelding sent onsdag kveld skriver styret i NRS følgende:

"Styret anbefaler aksjonærene i NRS om ikke å akseptere tilbudet. Etter Styrets syn reflekterer ikke tilbudsprisen de underliggende verdiene i NRS."

Selskapet opplyser at de har engasjert juridiske og finansielle rådgivere for å vurdere alternativer. Det kommer frem at de ønsker å få et bedre tilbud før aksjonærene tar stilling til avtalen.

Flere mindre oppdrettsselskaper er aksjonærer i NRS.

– Budet er altfor lavt. Det er helt uaktuelt for oss å selge på det nivået, sier Endre Gladstad til DN. Gladstad-familien eier omtrent 10,3 prosent av selskapet, ifølge samme avis.

Eierfloke

NTS er pliktig å gi tilbudet på de resterende aksjene som de ikke eier i NRS allerede. Det er fordi NTS og styreleder i NTS, Helge Gåsø, nå eier 34,57 prosent av NRS samlet. Det skjedde etter et oppgjør mellom datterselskaper tidligere i juni.

NTS kunne da velge mellom å selge seg ned, eller å gi et tilbud på hele selskapet. De varslet 21. juni om at de ville selge seg ned, men har altså nå ombestemt seg.

Helge Gåsø er styreleder i NRS, men eier også store deler av NTS gjennom investeringsselskapet Gåsø Næringsutvikling AS. Han har dermed unntatt seg selv fra å delta i styret i NRS sin vurdering av tilbudet.