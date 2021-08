Salmar: - Leverer ikke godt nok

Det melder selskapet selv i en børsmelding torsdag morgen.

Slaktevolumet for kvartalet på 36 600 tonn gir en operasjonell EBIT per kilo på 18,05 kroner, melder Salmar i børsmeldingen. Tallene er ikke gode nok, innrømmer Salmars konsernsjef Gustav Witzøe:

- Solid håndverk som har gitt gode biologiske prestasjoner har vært nøkkelen for de sterke segmentresultatene både i Midt og Nord-Norge i andre kvartal. Det som trekker ned for oss i kvartalet er det svake EBIT-resultatet fra salg og industri. Ved inngangen av året hadde vi dessverre et langt mørkere syn på markedet og lakseprisen enn det som har viste seg å bli tilfellet. Det at vi faktisk undervurderte laksen, og markedet, er hovedårsaken til at vi i dag - totalt sett - ikke leverer et godt nok resultat. På den positive siden har den siste tids utvikling vist oss hvor sterkt laksemarkedet er og vi er optimister i forhold til en fortsatt sterk markedsutvikling fremover, sier konsernsjef Gustav Witzøe.

Nedgang i slaktevolum

For første halvår som helhet leverte SalMar-konsernet en operasjonell EBIT på 1 289 millioner, kroner mot 1 947 millioner i samme periode året før. Nedgangen skyldes i hovedsak redusert slaktevolum for den norske virksomheten.

Salmar har tro på god utvikling fremover.:

- Covid-19 gir fortsatt markedsusikkerhet, men markedets respons har hittil vist god evne til å stå imot. Dette, i kombinasjon med utrulling av vaksineprogrammer i hele verden, gir SalMar et positivt syn på andre halvår og fremtiden forøvrig, skriver Salmar i børsmeldingen.

Fleksibilitet

Salmar mener også at selskapet gjennom andre virkemidler er posisjonert for en god utvikling fremover. I april gjennomført Salmar en plassering av et senior usikret grøntobligasjonslån på 3 500 millioner kroner med forfallsdato 22. januar 2027. Obligasjonen ble notert på Oslo Børs 22. juli 2021.

Salmar gjennomførte også en rettet emisjon med bruttoproveny på 2 709 millioner kroner i begynnelsen av juni, gjennom utstedelsen av 4,5 millioner nye aksjer.

- Dette har gitt Salmar ytterligere fleksibilitet og underbygger vår vekststrategi med strategiske oppkjøp og investeringer langs hele verdikjeden. Vi ser på kjøp av laksekonsesjoner, oppkjøp av selskaper, og organiskeinvesteringer i smoltproduksjon, kystnær oppdrett samt slakteri- og videreforedlingsaktiviteter, sier konsernsjef Gustav Witzøe i børsmeldingen.

Kjøper seg inn i andre selskap

Samtidig fortsetter det å skje mye rundt Salmar. 20. august 2021 annonserte Salmar at man har til hensikt å fremsette et frivillig kontanttilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon for 270 kroner per aksje.

Salmar kunngjorde nylig også at de har kjøpt eierandeler iNekton Havbruk AS og Refsnes Laks AS som samlet gir Salmar 5 500 tonn økt MTB for produksjon av laks i Midt-Norge.

I mai 2021 ble endelig investeringsbeslutning for bygging av nytt smoltanlegg i Midt-Norge i Tjuin, dessuten vedtatt, og bygging der er nå påstartet.